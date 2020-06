Virtual GP F1 : Russell, encore, Albon sur le podium de Bakou

George Russell est lancé ! Alors que son écurie -réelle- vit des heures difficiles sur le plan financier, le pilote anglais n’en finit plus de ridiculiser ses adversaires (Charles Leclerc en tête) sur le jeu F1 2019, dans le cadre du championnat virtuel de Formule 1. Ainsi, dimanche 7 juin dernier, l’intéressé à survolé les débats pour gagner le Virtual GP d’Azerbaïdjan.

Après les rues de la Principauté, ce sont celles de Bakou qui ont souri à George Russell. Parti en pole position après un ultime tour qualif d’anthologie (face à Alex Albon), le pilote Williams a remporté avec facilité le Grand-Prix virtuel d’Azerbaïdjan. Il s’impose donc devant Alex Albon et sa Red Bull, tandis qu’Esteban Guttiérez marque à nouveau de gros points avec Mercedes, au 3ème rang de la course.

Grâce à sa victoire, Russell compte désormais 22 points d’avance sur Leclerc, au classement des pilotes. Albon est troisième, à 31 unités du leader, suivi de Guttiérez et Vandoorne, absent sur cette manche. Au quatrième rang, ENFIN, Lando Norris décroche un résultat digne de ce nom ! Car en dépit de sa grande expérience des courses virtuelles, le pilote Mclaren n’avait jamais signé de résultat probant en Formule 1 virtuelle.

The @McLarenF1 driver gets his highest finish in the sixth #VirtualGP 🙌😉 #F1 #RaceAtHome pic.twitter.com/rlKuY08RHV

Il devance, respectivement, Oscar Piastri (Renault), Pietro Fittipaldi (Haas), Nicholas Latifi (Williams), le Youtubeur Tiametmarduk (Mclaren), Anthony Davidson (Mercedes) et Jimmy Brodbent (Racing Point).

A third consecutive win in a row for @GeorgeRussell63 🏆@LandoNorris picks up his best result@Tiametmarduk shades @JimmyBroadbent in the YouTuber showdown

What a race in Baku!#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/3InK5Pxnvk

— Formula 1 (@F1) June 7, 2020