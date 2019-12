WEC: Thomas Laurent dans le top5 avant la trêve

Un temps sur le podium, Thomas Laurent a terminé 5e des 8 Heures de Bahreïn disputées le week-end dernier (13-14 décembre). Lui et son équipage ne sont qu’à 16 points des leaders LMP2.

Thomas Laurent a accroché le top5 LMP2 le week-end dernier aux 8 Heures de Bahreïn. Un résultat obtenu malgré quelques déboires, notamment en qualifications. Lors d’une des séances, son équipier Pierre Ragues sortait en effet l’Alpine #36 de la piste. De quoi faire se qualifier cette dernière seulement en 7e position. Une ligne derrière le prototype Cool Racing, dans le milieu de peloton.

Prenant le départ sur le circuit de Sakhir, André Negrão allait toutefois profiter des incidents de course pour remonter. Attaquant également très fort, il figurait au 3e rang au moment de passer le volant à Pierre Ragues. Ce dernier maintenant le rythme jusqu’à mi-course, il cédait sa place à 3h30 du terme à Thomas Laurent.

Pendant près de 90 minutes, le Vendéen allait alors tenter de maintenir sa position. C’est cependant au 4e rang qu’il rendait à nouveau la voiture à André Negrão. Suivaient, de nouveau, Pierre Ragues puis Thomas Laurent. Pour un ultime relais permettant à l’Alpine de franchir la ligne d’arrivée en 5e position. Un résultat obtenu au terme d’une course difficile, comme l’avouait Thomas Laurent, après l’arrivée:

« Les 8 Heures de Bahreïn ont été éprouvantes physiquement avec une météo chaude et humide parfois difficile à supporter dans la voiture. Malgré tout, c’est une bonne conclusion pour terminer cette année 2019. C’est sûrement une des meilleures courses que nous avons réalisée depuis le début de la saison. »

Thomas Laurent focalisé sur le positif et la prochaine manche

L’ex-pilote Rebellion se focalisait en effet sur les bons points de la course, notamment en matière de rythme: « On est certes partis de loin à la suite de la sortie de route en qualifs mais nous avons fait une belle remontée et figurés pratiquement tout le temps dans le top 3 (…) Je suis très content de mes deux relais, nous étions dans le rythme de nos concurrents. Le team a fait un excellent travail sur la voiture mais aussi lors des pit stop. J’ai réalisé le 3ème meilleur temps en course, ça montre qu’on sait être rapide. »

« On sait aujourd’hui qu’on doit également l’être en qualifications pour partir mieux positionnés, détaillait-il également. C’est notre principal objectif pour la prochaine course à COTA aux USA. Nous avons de nombreuses données à analyser avec les ingénieurs pour y parvenir mais nous savons que nous avons le potentiel pour faire encore mieux la prochaine fois. »

La prochaine épreuve endurance de Thomas Laurent se déroulera le week-end du 22 février, sur le circuit d’Austin. Nommée « Lone Star Le Mans », elle sera une course de six heures, 5e manche du calendrier 2019-2020 du WEC. L’occasion pour Thomas Laurent de se rapprocher des leaders, lui qui figure actuellement à 16 points de la tête du LMP2.