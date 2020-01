Rexona, parmi les plus importants sponsors de Williams, aurait décidé de quitter l’écurie britannique. Un coup dur après le départ de PKN ORLEN.

Selon Sportowe Fakty (site web polonais), Williams aurait perdu le soutien de Rexona. La marque australienne de déodorant n’aurait en effet pas renouvelé son contrat pour la saison 2020. D’après le quotidien espagnol AS, cette décision fera perdre environ 15 millions d’euros à l’équipe de Grove. Rexona étant effectivement le second sponsor le plus important de l’équipe, après Rokit.

Ce départ intervient dans un contexte difficile pour Williams, après une saisons 2019 ratée. PKN ORLEN, pétrolier polonais fidèle à Robert Kubica supportera en effet Alfa Romeo cette saison. Alors que Symantec et Tata Communications sont également partis récemment, toujours selon Sportowe Fakty.

Pour combler ce manque d’argent, Williams peut heureusement compter sur la vente de son département technologique et d’ingénierie. Tout comme sur l’argent apporté par Nicholas Latifi, pilote payant et seul rookie de 2020 en Formule 1.

Appartenant à la multinationale Unilever, Rexona était présent en Formule 1 depuis 2012. D’abord chez Lotus puis, à partir de 2015, sur les monoplaces de Grove.

