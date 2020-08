Williams change de propriétaire

Dorilton Capital, une société d’investissement privée basée aux USA, rachète Williams Racing. L’objectif est que l’équipe retrouve de sa superbe en Formule 1, sans détruire son historique.

Une page se tourne dans l’histoire de la Formule 1. Pour la première fois depuis sa fondation en 1977, Williams Racing change de propriétaire. Créée par Franck Williams et Patrick Head, l’équipe avait toujours été détenue par l’illustre famille éponyme.

Ce n’est désormais plus le cas, puisque Dorilton Capital rachète donc l’équipe britannique. Société d’investissement privée basée à New-York, cette dernière a comme méthode de « fournir un investissement flexible et patient afin de construire et renforcer des sociétés ».

Préserver le patrimoine de Williams

Pour ce faire, Dorilton Capital souhaite préserver le patrimoine historique de la firme de Grove et du même coup de la Formule 1. L’équipe Britannique ne changera donc ni de nom ni de bannière. Les nouveaux propriétaires n’ont d’ailleurs aucun projet de « délocaliser le siège de l’équipe de Grove. »

Ce projet de rachat a d’ailleurs été approuvé par Sir Franck Williams lui-même. Sa fille, Claire, était également ravie d’annoncer la nouvelle. « L’examen stratégique a été un processus utile à suivre et a prouvé que la Formule 1 et Williams avaient de la crédibilité et de la valeur, a-t-elle expliqué. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion et sommes ravis que Dorilton soit le nouveau propriétaire de l’équipe. »

La renaissance pour 2022?

Cette nouvelle intervient quelques jours seulement après la signature des Accords Concorde. Williams a été parmi les premières équipes à accepter ces accords, qui visent à resserrer l’écart financier et sur la piste entre les équipes.

Nul doute que cela a sans doute encouragé Dorilton à s’investir en Formule 1. Ceci alors que Williams souffre financièrement et en matière de résultats depuis plusieurs années. L’équipe figure au 10e et dernier rang du classement Constructeur depuis 2018, avec un point en 2019 et aucun jusque maintenant en 2020.

Williams veut revenir aux avant-postes

En conséquence, Dorilton vise haut, très haut. « Nous pensons être le partenaire idéal afin que l’équipe (…) revienne se battre au devant de la grille, lance Matthew Savage, président de la société étasunienne. Nous avons hâte de travailler avec Williams et d’apporter une vue détaillée de ce business, pour déterminer dans quels domaines nous devons investir. »

Mike O’Driscoll, PDG de la firme de Grove, se félicite également d’une vente qui « sécurise le futur de l’entreprise ». « Lorsque nous avons commencé de procesus, nous voulions trouver un partenaire (…) reconnaissant le potentiel de l’équipe, explique à son tour Claire Williams. Avec Dorilton, nous avons trouvé exactement cela. »

« C’est peut-être la fin d’une époque pour Williams en tant qu’équipe familiale, mais nous savons que tout est entre de bonnes mains. La vente assure la survie de l’équipe, mais surtout ouvrira la voie au succès, conclut-elle. Reste à transformer ces paroles en vitesse, sur la piste.