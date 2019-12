Williams vend son département technologique et d’ingénierie

Les affaires ne s’arrêtent pas lors de l’intersaison pour Williams. Le groupe anglais comprenant l’équipe de Formule 1 vient en effet de vendre ses départements technologique et d’ingénierie.

Williams fête Noël… en cédant ses parts dans la société Williams Advanced Engineering. Sa filiale fondée en 2011, pour gérer les services d’ingénierie qu’elle propose. Une structure employant près de 300 personnes travaillant sur 40 projets. Notamment la Formule E, puisque WAE était le fournisseur officiel des batteries de ce championnat, entre 2014 et 2018.

Mardi, le groupe britannique Williams a en effet annoncé céder ses parts dans WAE à une société d’investissement privée et indépendante. Une entité contrôlée par EMK Capital, institution financière basée à Londres.

Williams n’abandonne toutefois pas totalement son aile technologique. Le groupe anglais gardera en effet une part minoritaire de Williams Advanced Technology. C’est ce qu’affirme en tout cas Mike O’Driscoll, PDG de Williams:

« Nous avons rapidement développé WAE, la faisant passer d’une start-up embryonnaire jusqu’à une société avec de nombreux clients dans de multiples secteurs. Le temps est maintenant venu de vendre la majorité des parts pour permettre à WAE de grandir davantage et de développer ses technologies. EMK a un passé couronné de succès, qui permettra à WAE de bénéficier de ces opportunités émergeantes et de concrétiser son plein potentiel. »

Du côté de Williams Advanced Technology, on se réjouit de ce changement d’actionnaire. Craig Wilson, directeur général de la filiale, rappelle l’importance de cette société. Ce qui lui permet de viser plus haut aujourd’hui:

« Cette expertise et nos technologies dans des domaines tels que l’électrification, les structures légères, l’aérodynamique et la fabrication de précision deviendront encore plus pertinentes et plus demandées à l’échelle internationale dans le futur. Cette nouvelle structure permettra à WAE de profiter de ces opportunités et intervient à un moment décisif qui nous permet d’investir dans de nouveaux domaines technologiques afin de concrétiser le potentiel entier de notre société. »