WorldRX, Ekström répond à Kristoffersson à Riga !

Comme à Holjes, comme à Kouvola, un autre pilote s’est imposé face à Johan Kristoffersson lors de la deuxième course du dimanche. Comme en Suède, c’est Mattias Ekström qui a pris le meilleur sur son éternel rival en WorldRX. A noter un gros impact pour Andreas Bakkerud lors de ce Rallycross de Riga 2 alors qu’il allait reprendre la 3e place qualificatives à Timo Scheider.

Rallycross de Riga, Ekström devant Kristoffersson pour la course du dimanche !

Dès les manches qualificatives on a senti un Mattias Ekström ultra-motivé et stratège pour prendre le meilleur sur Kristoffersson. Le pilote Audi a ainsi remporté les deux premières manches qualificatives ne laissant que la troisième son coéquipier, Robin Larsson. Derrière, grâce à une grande régularité, Johan Kristoffersson termine deuxième devant Larsson. Timmy Hansen et Niclas Grönholm complètent le top 5 juste devant un Andreas Bakkerud très en forme ce dimanche. Le pilote du RX Cartel ayant même réalisé le troisième meilleur temps en Q2. De retour en WorldRX avec ES Motorsport, Reinis Nitiss loupe les semi-finales pour 3 petits points face à un Liam Doran un peu plus chanceux que d’habitude. Anton Marklund retrouve également le chemin des demi-finales grâce à une correcte 10e place au général. Pour la 6e fois de la saison, les Clio de Unkorrupted ne parviennent pas à se qualifier. Chicherit terminant 15e devant Baciuska (qui avait pourtant su se qualifier lors de la première course à Holjes).

En semi-finale, la première course fut très disputée. La preuve, les 6 pilotes terminent en moins de 6 secondes. Face aux deux Audi, on retrouvait les 3 Hyundai GRX et la Peugeot de Kévin Hansen. Larsson a parfaitement défendu Ekström, parti seul en tête. Résistant au pressing de Niclas Grönholm, le double champion d’Europe de Rallycross (2014 et 2019) termine même à la deuxième place devant Grönholm.

Dans l’autre semi-finale, Kristoffersson a fait cavalier seul en tête. Timmy Hansen a tenté de suivre son rythme sans y parvenir mais en maintenant un bon tempo pour aller chercher la deuxième place. Restait alors une troisième place qualificative à attribuer. Bakkerud et Scheider semblaient les mieux placés pour se qualifier. Au 4e tour, Scheider prend son Joker et ressort devant Bakkerud mais ce dernier parvient à s’infiltrer dans le 2e virage. Timo Scheider va au contact et serre le pilote RX Cartel. Le vice-champion du monde 2019 termine ce Rallycross 2 de Riga dans le mur et par un violent accident. Pas de bobos pour « Baby Blue » mais une disqualification pour Scheider alors que la course est arrêtée (drapeau rouge) à la fin du 5e tour.

En finale, on retrouve donc les 2 Audi face à Kristoffersson, Timmy Hansen, Niclas Grönholm… et Kévin Hansen ! Cafouillage sur la ligne de départ suite à la pénalité infligée à Scheider. Marklund ou Hansen ? Les juges tranchent et c’est finalement Kevin qui rejoint son frère sur la grille de départ. Ekström s’envole et ferme la porte à Kristoffersson. Les deux rivaux se livreront un superbe duel jusqu’à la fin mais c’est bien Mattias Ekström qui remporte ce second Rallycross de Riga, la 6e manche du WorldRX 2020. Robin Larsson profite d’une bonne stratégie de Tour Joker pour surprendre Timmy Hansen et Niclas Grönholm juste avant la ligne d’arrivée et monter sur le podium.

A l’issue de ce double week-end de course à Riga, Ekström grappille un petit point à Kristoffersson et se place à 1 longueurs du leader du championnat. Niclas Grönholm reste troisième devant Timmy Hansen.

Oliver Eriksson double la mise à Riga !

Après un superbe duel avec Jean-Baptiste Dubourg tout au long du week-end, arbitré avec force par Ben-Philip Gundersen, Oliver Eriksson a su prendre le meilleur sur le français. Le double champion du monde en RX2 remporte sa deuxième victoire de la saison après Holjes. Sondre Evjen, malgré un très joli deux roues en finale, surprend Jean-Baptiste Dubourg et monte sur la deuxième marche du podium. Après un carambolage dans le 5e tour de la finale, les Dubourg on pu prendre le dessus sur les Audi de Karai et Gunderssen. Ce dernier étant parti en tête à queue dans une épingle et se faisant percuté par Tamas Karai puis largement pousser par les Dubourg.

En EuroRX, il ne reste déjà plus qu’une manche (Spa Belgique fin Novembre). Oliver Eriksson possède 11 points d’avance sur Jean-Baptiste Dubourg, 19 sur Sondre Evjen et 20 sur Ben-Philip Gundersen.

Enfin, en Projekt E, Cyril Raymond n’a fait qu’une bouchée de Janis Baumanis et offre la première victoire en Rallycross électrique à la C3 eRX !