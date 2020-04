WorldRX, le championnat électrique repoussé à cause du COVID-19

Un temps prévu pour cette année, puis repoussé à 2021, voilà que le championnat du monde de Rallycross électrique est à nouveau repoussé. Cette fois-ci, c’est le COVID-19 qui aura eu raison du e-WorldRX. Si certains fans se réjouiront de cette nouvelle, pas sûr que la saison 2020 puisse se tenir…

Le WorldRX électrique se voit repousser suite à la pandémie mondiale de COVID-19.

Initialement prévu pour être introduit cette année à Spa avant de se tenir dès 2021, le e-WorldRX va encore attendre. Le pendant électrique du championnat du monde de Rallycross est une nouvelle fois repoussé. Cela fait suite à un vote du Conseil mondial de la Fédération International Automobile qui a préféré retarder le championnat opposant thermique et électrique.

Jean Todt, Président de la FIA, explique : « Si la situation actuelle oblige à reporter d’un an le passage à l’électrique pour permettre aux compétiteurs de s’adapter et d’investir, la FIA reste engagée dans un nouvel horizon pour le World RX. Cela créera un environnement économique stable et démontrera la rapidité avec laquelle les voitures électriques peuvent s’adapter à ce championnat FIA. »

Chez IMG, promoteur du WorldRX, valide cette décision : « Nous soutenons la décision de reporter l’introduction du rallycross électrique en championnat du monde en 2022. Pour le moment, le nouveau championnat FIA eRX Junior n’est pas affecté par cette décision et les projets pour l’électrification de cette catégorie se poursuivent pour 2021. Si nous sommes engagés avec la FIA, les équipes et les partenaires pour l’électrification future du rallycross, nous pensons qu’il est plus prudent de se concentrer sur la santé et le bien-être dans ces temps difficiles et incertains »

Par contre, comme expliqué par Paul Bellamy, le eRX Junior (qui remplacera le RX2) est maintenu pour 2021. Mauvaise nouvelle pour les fans et les aficionados du thermique. De même, le Projekt-E de STARD est maintenu pour cette année !