WorldRX : le RX Cartel de retour… avec GCK !

Quand on vous disait que GCK pouvait encore nous surprendre… Voici qu’aujourd’hui l’on apprend que le RX Cartel (avec Liam Doran et Andreas Bakkerud) sera de retour pour la saison 2020 du WorldRX ! Après avoir dit au revoir aux Audi S1 d’EKS, le duo infernal rebondit chez GCK !

WorldRX : le RX Cartel veut titiller les Hansen avec les Mégane RS RX de GCK !

Après l’annonce d’hier, on pouvait spéculer sur la suite du RX Cartel. 208 WRX ? Hyundai ? Fiesta de chez OMSE ? Nouvelle auto ? Skoda ES Motorsport ? Projekt-E ? Et bien non ! Rien de tout ça ! Liam Doran, Andreas Bakkerud et leur team RX Cartel continuent de surprendre.

Voici qu’ils annoncent que leur saison 2020 se fera au volant des Megane RS RX de chez GCK ! Grosse surprise donc. Malgré ce choix étonnant, les ambitions sont les mêmes : jouer devant tout en faisant une communication totalement décalée et non formatée. Un peu comme le projet « GCK Unkorrupted » mais en plus poussé/osé. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, le RX Cartel « Saison 2 » prévient : « les deux pilotes, avec de toutes nouvelles et explosives GCK Megane RS RX, auront pour objectif de se venger des équipes qui se trouvaient sur leur chemin en 2019 »

Voilà la team Hansen prévenue ! De son côté, Liam Doran se réjouit de retrouver GCK et la Mégane : « L’an dernier, j’ai eu du mal à m’habituer à l’Audi (8e), donc, le fait de revenir à quelque chose que je connais est bien pour moi. J’ai de grandes attentes. Cette année, il n’y a pas d’excuse pour manquer la victoire. »

Est-ce que ce gros changement permettra à Bakkerud de battre les Hansen et à Doran de revenir jouer des podiums ? Début de réponse à Barcelone, pour la reprise du Championnat du Monde de Rallycross !