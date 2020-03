WorldRX : pas de Rallycross de Russie en 2020 !

Aucun lien avec le Coronavirus/Covid-19 mais ce qui devait être le premier Rallycross de Russie a été annulé. Le Championnat du Monde de Rallycross 2020 passe donc de 11 à 10 manches. La FIA en profite pour faire des changements sur le championnat EuroRX Super1600 suite à ce changement de dernière minute.

WorldRX : la Russie mise de côté pour cette année !

A un mois et onze jours du début de la saison 2020 du Championnat du Monde de Rallycross (WorldRX), un changement de taille s’est opéré. Cela devait être la grosse nouveauté de cette année, mais le projet tombe à l’eau. En effet, le Rallycross de Russie (17 – 18 juillet) n’aura pas lieu cette année. Piste pas prête, échec des négociations entre organisateurs et FIA, beaucoup de choses circulent sur cette annulation brutale et surprise. Mais, visiblement, cela est la résultante d’une impasse entre le promoteur du WorldRX et les organisateurs russes. Une déconvenue pour un pays qui voit de plus en plus de ses compatriotes briller en Rallycross, notamment en EuroRX Super1600.

D’ailleurs, cette catégorie devait faire le déplacement en Russie cet été. Du coup, la FIA a souhaité refaire le calendrier pour ce championnat très disputé. Dans un premier temps, il a été annoncé que Barcelone et Montalegre n’étaient plus concernés par le Super1600. Il s’agissait, vraisemblablement, d’une erreur. Ainsi, ce midi, la FIA a validé le calendrier 2020 du Super1600, sans la Russie donc :

WorldRX of Catalunya – Barcelone : 18-19 avril

WorldRX du Portugal : 2-3 mai

Swecon WorldRX of Sweden : 4-5 juillet

WorldRX of Germany : 1-2 août

Bretagne WorldRX of France : 5-6 septembre

Neste WorldRX of Riga-Lettonie : 19-20 septembre

A noter qu’aucune épreuve ne remplacera la Russie au calendrier. Une saison, encore une fois, très centrée sur l’Europe : 7 des 10 manches se déroulent sur le vieux continent. La situation est encore plus décevante qu’en WRC. Deux championnats du monde plus « championnat d’Europe » au final.