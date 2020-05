WRC 9 : coup d’envoi du Rallye de Nouvelle-Zélande [Gameplay]

Attendu pour la rentrée prochaine sur nos PC et consoles actuelles et pour plus tard sur la next-gen, WRC 9 se rappelle à notre bon souvenir. Car après l’annonce puis le teaser, est venu le temps du concret. En effet, l’éditeur (Nacon) nous propose une première vidéo de gameplay d’une durée d’un peu moins de trois minutes. Une excellente opportunité de constater à quel point les développeurs ont amélioré leur copie.

WRC 9 nous en met plein les mirettes

Et pour cette première séquence vidéo de gameplay, c’est l’épreuve de Nouvelle-Zélande qui a été choisie par Kylotonn (le studio en charge du développement du soft). « Les routes de Nouvelle-Zélande figurent parmi les plus belles et les plus appréciées de l’histoire du Championnat. » indique Benoît Gomes, Lead Level Designer chez KT Racing. « Réputé pour ses enchaînements de virages rapides et son rythme très soutenu, ce sont aussi sont des paysages à couper le souffle qui font de ce rallye une expérience si particulière. Un long travail préparatoire nous a permis de reproduire le plus fidèlement possible la végétation luxuriante, les éclairages, les points de vue uniques sur l’océan, ainsi que la topographie et la surface des routes, principalement composée de gravier. Nous sommes convaincus que les joueurs de WRC 9 se plairont à relever ce nouveau challenge autant que nous. » conclut Benoît Gomes.

A savoir, WRC 9 sera disponible sur PS4, PC et Xbox One à partir du 3 septembre prochain. Une version Nintendo Switch et des versions PS5 et Xbox Series seront par ailleurs propulsées, plus tard. Voici également les images officielles du soft, publiées dans la foulée.