WRC 9 : le jeu vidéo au cœur du FIA Rally Star !

La FIA est à la recherche des futurs talents du WRC ! Conscient que le rallye n’est pas forcément un sport accessible, la fédération internationale automobile a décidé d’aider des anonymes mais néanmoins passionnés. C’est ainsi qu’a été lancé le FIA Rally Star pour détecter de jeunes talents à travers le monde. Afin d’aider les 144 fédérations nationales, et face à la pandémie de COVID-19, il a été décidé d’utiliser le jeu vidéo WRC 9 !

WRC 9, base de détection pour les futurs apprentis du WRC ?

Le jeu vidéo officiel du championnat du monde des rallyes 2020, WRC 9, sortira le 3 septembre prochain sur consoles et PC. Aujourd’hui, la FIA et Nacon (nouveau nom de Bigben Interactive) annoncent que le jeu de base servira à la détection du FIA Rally Star. Ainsi, en décembre, un DLC sera proposé spécifiquement pour ce programme de détection. Le contenu de ce DLC n’a pas encore été communiqué. Mais, on peut imaginer un petit circuit de rallye dans une 2RM un peu comme l’opération Rallye Jeunes FFSA. Ce DLC sera utilisé pour la campagne de qualifications courant 2021.

Le programme sera ouvert aux joueurs âgés de 17 à 26 ans. Il aboutira sur la sélection de 7 sélectionnés dont une femme ! Ces 7 chanceux seront ensuite coachés dans le cadre du programme FIA Rally Star avant de, peut-être, obtenir un programme en championnat du monde des rallyes.

Alors que WRC 9 sera l’avant dernier jeu de KT Racing Games sur le World Rally Championship, Yves Matton se réjouit de ce partenariat :