Nous avons découvert WRC 9 en avant-première, voici nos impressions !

Avant sa sortie le 3 septembre prochain, WRC 9 se présente petit à petit. Au cours d’une réunion virtuelle, les développeurs en ont dévoilé plus sur contenu de leur titre. Les rallyes du Japon, Kenya et Nouvelle-Zélande sont notamment ajoutés.

Suite à la pandémie de COVID-19, le calendrier du WRC a été chamboulé. Plusieurs épreuves ont été annulées et ne seront pas courues. Heureusement, WRC 9, le jeu officiel du WRC 2020, va consoler un peu les fans. En effet, toutes les épreuves du calendrier officiel y seront présentes. Notamment les trois nouveaux rallyes, du Japon, du Kenya (Safari Rally) et de Nouvelle-Zélande.

Ces derniers devaient faire leur retour au calendrier du championnat du monde des rallyes en 2020. Si le Kenya et la Nouvelle-Zélande sont annulés, le Japon sera peut-être disputé. WRC 9 donnera en tout cas la possibilité de courir les trois rallyes.

Ces épreuves seront disponibles dès le lancement même du jeu, le 3 septembre. Une mise à jour suivra peu après la sortie. Elle concernera les rallyes de Finlande et du Portugal. De nouvelles spéciales feront leur apparition dans chacune de ces épreuves. Au total, plus de 100 épreuves chronos seront présentes dans cet opus.

Il y aura donc de quoi faire, dans ce nouvel opus. D’autant que les joueurs pourront prendre le volant de très nombreux véhicules. Plus de 50 équipes officielles seront en effet à disposition des joueurs, dans différentes catégories (WRC,WRC2,…).

Comme sur ses précédents opus, les équipes du titre rendent également hommage à l’histoire du WRC. Plusieurs voitures historiques débarqueront dans WRC 9. Elles s’ajouteront à celles déjà présentes dans les jeux des années passées. Le but des développeurs est de fournir un catalogue complet de voitures historiques d’ici à 2023, pour fêter les 40 ans du WRC.

WRC 9 innove également dans ses modes de jeu, avec un côté social bien plus développé. L’aspect principal se situe dans un mode Club, qui permet aux joueurs de créer leur propre championnat avec leurs propres règles. Le but annoncé est de s’approprier encore plus le jeu.

À côté de cela, un mode de jeu en co-pilote fera son apparition peu après la sortie du jeu. Comme son nom l’indique, il ne s’agira cette fois plus de piloter, mais de guider un autre joueur dans les méandres d’une spéciale de rallye.

Autre aspect social, les systèmes rediffusions et photographies seront retravaillés. De quoi partager des replays ou immortaliser des moments uniques de meilleure manière, avant de les partager. Ce qui est loin d’être simple, quand l’on connaît la difficulté de création des environnements présents dans WRC 9.

Le mode Carrière, sur lequel s’était concentré le travail dans WRC 8, ne subira pour sa que quelques améliorations cette année. Différents challenges quotidiens, hebdomadaires ou mensuels seront également disponibles.

Avec une arrivée en septembre, WRC 9 va donc vivre la fin des PS4 et Xbox One, ainsi que les débuts des consoles next gen, PS5 et Xbox Series X. Une chance pour les développeurs, l’occasion de faire faire passer une étape au jeu, avec un ressenti nouveau.

Grâce aux options proposées par la PS5 et sa nouvelle manette DualSense, la voiture se pilotera différemment. Les différentes surfaces se sentiront dans les gâchettes d’accélérateur et de frein, tout comme les dégâts. Ceci en durcissant par exemple les touches. L’un des buts avoués est également de faire de WRC 9 un jeu proche de la simulation.

Rappelons que WRC 9 sera disponible à partir du 3 septembre (48 heures plus tôt pour les joueurs ayant précommandé le jeu).

