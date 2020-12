WRC, Dani Sordo s’offre la dernière spéciale du samedi à Monza

Retour sur le circuit de Monza pour la dernière spéciale du samedi. Un tracé déjà emprunté hier et qui n’a pas posé de problèmes aux équipages encore en course. Dani Sordo décroche un nouveau temps scratch et impose sa Hyundai i20 Coupé WRC devant la Yaris de Takamoto Katsuta.

WRC, Dani Sordo pour conclure la troisième journée à Monza.

Après l’ES10 stoppée après trois voitures, la dramatique ES11 et l’annulation de l’ES12 à cause de la neige, le Monza Rally a retrouvé un certain calme sur le circuit italien. Longtemps devant Takamoto Katsuta (Toyota) s’est fait battre de 6 dixièmes par Dani Sordo (Hyundai). Ott Tänak se classe troisième devant Sébastien Ogier. Dani Sordo reste deuxième au général mais grappille 2s6 sur le français. L’espagnol se retrouve dans une position délicate où il est possible d’aller chercher la première place mais où une deuxième place est parfaite pour le championnat constructeurs.

Cette journée du samedi au Rally Monza restera gravée dans l’Histoire du WRC. Outre l’abandon d’Elfyn Evans et sa perte du titre, on notera également le temps scratch d’Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), le jour de son anniversaire, avec tout de même 12s2 d’avance sur Sébastien Ogier !! Dans cette ES11, l’anglais Ruairi Bell (Ford Fiesta R2) est rentré dans les annales. En effet, il a réalisé le 14e temps (sur 67e classés) ! Avec sa deux roues motrices du JWRC, Bell termine à 39s de Scandola entre les R5 de Jari Huttunen et Stéphane Lefebvre.

Demain le programme est composé de 3 spéciales pour 38kms chronométrés. Sébastien Ogier (WRC), Mads Ostberg (WRC-2), Jari Huttunen (WRC-3) et Tom Kristensson (Junior) sont en passe d’être sacrés champions.