WRC, découvrez le calendrier (provisoire) pour 2021 !

La FIA et WRC Promoter ont profité du Rallye d’Italie-Sardaigne pour dévoiler le calendrier 2021 pour le Championnat du Monde des Rallyes. Pas mal de surprises au menu même si les deux premières manches seront les mêmes que d’habitude. Découvrez-le ci-dessous.

WRC 2021 : pas de rallyes du Mexique et d’Argentine.

Le calendrier WRC 2021 devrait compter 12 manches. Ce qui marque dans ce calendrier provisoire, c’est le gros trou entre février et avril : aucun rallye pendant 2 mois ! Ce vide provient de la mauvaise nouvelle : le Rallye du Mexique et le Rallye d’Argentine n’accueilleront pas d’épreuve l’an prochain. On imagine qu’il y a un lien avec la pandémie de COVID-19. Pour le Mexique, c’est une première depuis 2009 où l’épreuve mexicaine n’était pas au calendrier. Le rallye s’était cependant déroulé en juillet sous le nom de « Rally of Nations« . Pour l’Argentine, c’est une première depuis 2011 après le passage de l’épreuve en IRC en 2010. Auparavant, il faut remonter à 1995 pour ne pas voir l’Argentine au calendrier.

Le calendrier provisoire 2021 réserve quelques surprises comme l’arrivée du Rallye de Croatie ! L’épreuve croate était candidate depuis de longues années et parvient à atteindre son objectif. Ce tout nouveau rallye asphalte devrait se dérouler du 22 au 25 avril 2021. L’Estonie est également confirmée au calendrier de la saison prochaine après avoir relancé la saison 2020 en septembre dernier. Enfin, l’épreuve britannique est déplacée au mois d’août. Des dates à confirmer mais selon certaines rumeurs le Wales Rally GB ne serait pas au programme. Le Rallye de Grande-Bretagne se déroulerait sur asphalte en Irlande du Nord.

BREAKING: 👀 Take a first look at the 2021 @fia #WRC calendar 📅 — WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 9, 2020

Enfin, annulés cette année, les grands retours du Safari Rally et du Rallye de Japon devraient intervenir l’an prochain. Bien entendu, il faudra patienter jusqu’à la confirmation du calendrier 2021 du WRC. En espérant que la pandémie du COVID-19 ne bouleverse pas trop ce calendrier cette fois-ci.