WRC, Elfyn Evans remporte le Rallye de Suède 2020 !

A rallye atypique, vainqueur atypique ! Elfyn Evans a remporté le Rallye (sprint ?) de Suède 2020. Le gallois décroche sa deuxième victoire en WRC mais sûrement la plus belle et la plus impressionnante de sa carrière. Pour son deuxième rallye avec Toyota, Evans a dominé ses coéquipiers mais aussi Ott Tänak et Thierry Neuville ! Avec cette victoire, Elfyn Evans passe en tête du championnat du monde des rallyes !

WRC, la surprise Evans en Suède !

Sur ce coup, Elfyn Evans fait mieux que Colin McRae ou Richard Burns ! En effet, le pilote Toyota devient le premier britanique à remporter le Rallye de Suède. Il est aussi le quatrième non nordique à décrocher la victoire en Suède après Sébastien Loeb, Sébastien Ogier et Thierry Neuville ! Il rentre dans la légende pour son deuxième rallye, seulement, avec la Toyota Yaris WRC. Elfyn Evans décroche sa deuxième victoire en mondial après celle acquise (avec DMACK) au Wales Rally GB 2017.

Comme depuis 2017, avec la victoire de Jari-Matti Latvala, Toyota a brillé sur ce Rallye de Suède. Et, son jeune talent brut Kalle Rovanperä, encore plus. Alors qu’il avait perdu la troisième place hier, après la SSS de Torsby, pour 5 dixièmes face à Sébastien Ogier, le finlandais de 19 ans a tout donné dans la Power Stage. Une performance stratosphérique de Kalle Rovanperä dont c’était la première fois dans cette spéciale de Likenäs ! Rovanperä remporte la Power Stage avec 3s7 d’avance sur Thierry Neuville et 3s9 sur Sébastien Ogier ! Le sextuple champion du monde perd donc le podium au profit du jeune pilota finlandais dont c’est le deuxième rallye sur une WRC !

A la suite de la seule et unique spéciale de ce dimanche, pas d’autres changements au classement. Thierry Neuville n’a pas su reprendre la cinquième place d’Esapekka Lappi et termine sixième en Suède. Craig Breen se classe septième devant Teemu Suninen et Takamoto Katsuta. Jari Huttunen complète le top 10 et remporte la catégorie R5 ainsi que le WRC-3 !

Huttunen bat Lindholm et Ostberg en Suède !

Jari Huttunen, pour son grand retour en championnat du monde, a remporté le Rallye de Suède 2020 dans la catégorie R5 et le WRC-3. Il devance un autre finlandais, Emil Lindholm. Mads Ostberg complète le podium en R5 et remporte le WRC-2. C’est la deuxième victoire consécutive en WRC-2 pour Mads Ostberg après le Monte-Carlo ! Ole Christian Veiby (Hyundai) est deuxième derrière Ostberg et juste devant Pontus Tidemand (Skoda Customers Team). Johan Kristoffersson profite de la crevaison d’Oliver Solberg dans la Power Stage pour récupérer la 5e place en R5 et monte sur le podium en WRC-3. Cruelle désilusion pour Oliver Solberg qui perd un superbe résultat dans les derniers kilomètres de ce drôle de Rallye de Suède. On notera la 18e place au général d’Adrien Fourmaux. Le français récupère la quatrième place du WRC-2 alors occupée par Rhys Yates, son coéquipier chez M-Sport.

Pour la première manche du Junior, la victoire revient au suédois Tom Kristensson devant le letton Mārtiņš Sesks et le finlandais Lauri Joona.

Prochain rendez-vous pour le championnat du monde des rallyes, le Rallye du Mexique (12-15 mars). Elfyn Evans y partira en tant que leader du championnat même s’il est à égalité de points avec Thierry Neuville.