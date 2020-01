WRC, Gryazin et Veiby chez Hyundai Motorsport !

Hyundai alignera bien une équipe officielle en WRC-2 (nouveau nom du WRC-2 Pro) pour la saison 2020 du championnat du monde des rallyes. Deux voitures seront engagées dans ce championnat. Elles seront confiées à Nikolay Gryazin et Ole Christian Veiby ! Une équipe surprenante mais qui pourrait défier Mads Ostberg, favori de la catégorie.



Hyundai à la conquête du WRC-2 avec Gryazin et Veiby !

C’était le souhait d’Andrea Adamo : aligner une équipe dans la section « constructeurs » du championnat réservé aux voitures de catégorie R5 : le WRC-2. Et, le Team Director de Hyundai Motorsport a eu gain de cause. Ainsi, l’équipe engagera deux Hyundai i20 R5 cette saison. L’une sera confiée à Nikolay Gryazin et l’autre à Ole Christian Veiby.

Adamo se félicite de cette nouvelle :

« L’inscription en WRC 2 est une décision importante pour Hyundai Motorsport pour plusieurs raisons. Premièrement, il réaffirme et renforce notre engagement envers la WRC dans son ensemble. Sur le plan technique, cela nous permettra également de prouver la compétitivité et les performances de notre i20 R5 ’20 récemment mise à niveau – le fruit d’un travail acharné de la part de notre service compétition client. Avoir l’opportunité de mettre la voiture à l’épreuve sur les différents terrains du championnat devant les fans de rallye du monde entier sera très enrichissant. Nous sommes impatients de travailler avec RedGrey Team et nos deux jeunes pilotes ambitieux. »

Les surprises d’Adamo.

RedGrey Team est le nouveau nom de la structure de Markko Märtin, MM Motorsport. C’est cette équipe qui sera chargée d’engager les i20 R5 officielle. A la lutte pour le titre en WRC-2 (privé) l’an passé, Nikolay Gryazin sera le favori de l’équipe. Néanmoins, à l’instar d’un certain Tänak à l’époque, il devra apprendre à être plus régulier tout en maintenant sa formidable pointe de vitesse. Le jeune russe est conscient de cette formidable opportunité :

« C’est une formidable opportunité pour Yaroslav et moi de rejoindre l’équipe vainqueur du championnat en 2020! C’est formidable de ressentir leur motivation et leur soutien envers moi pour ce programme WRC 2. Rejoindre un constructeur est une autre étape de ma carrière et je suis convaincu que je pourrai passer à d’autres niveaux avec Hyundai Motorsport à l’avenir. Je m’engage à atteindre les meilleurs résultats avec l’équipe. J’admire ce que Hyundai a accompli et tout le travail acharné qui les a amenés à devenir champions. Je suis sûr que mes coéquipiers pourront m’apprendre beaucoup de choses. Je remercie Hyundai Motorsport et Andrea Adamo de m’avoir confié ce programme. »

De son côté, Veiby est un habitué des R5 qui a même été pilote officiel chez Skoda Motorsport avant d’être remercié en 2018. Il aura, bien entendu, à cœur de remercier son employeur par une solide performance :

« C’est vraiment super de rejoindre Hyundai Motorsport. Je pense que nous allons former une équipe très compétitive! J’ai hâte de commencer. Ce n’est un secret pour personne que l’objectif est de toujours être sur la plus haute marche. Je pense que nous avons le potentiel d’être très forts et d’être vraiment performant ensemble en équipe. J’espère également que l’expérience que j’ai acquise de nombreuses voitures R5 différentes sera précieuse pour le développement de la i20 R5. »

Nikolay Gryazin et Ole Christian Veiby seront, tous les deux, au départ du Rallye Monte-Carlo, première manche du WRC 2020, cette semaine !