WRC : la neige piège Elfyn Evans et le Rally Monza !

La neige était très attendue sur ce Rally Monza. Néanmoins, on n’imaginait pas que le titre se jouerait à cause de la météo et qu’une spéciale serait annulée à cause de son manteau blanc. Les fans de rallye restent sur leur faim face à cette situation pour la dernière manche du WRC cette saison. Elfyn Evans s’est fait piéger et perd ses chances de titre.

WRC, chutes de neige et sorties en cascade à Monza.

Ce matin la neige était absente mais dès le début de l’après-midi elle a fait son apparition. La réjouissance a vite fait place à la déception chez les fans de rallye. Tout d’abord, l’ES10 a été annulée suite aux sorties successives de Gus Greensmith (Ford) et Ole Christian Veiby (Hyundai). Un endroit de la spéciale était particulièrement délicat et a piégé deux des trois premiers pilotes à s’élancer sur la route. La Hyundai i20 Coupé WRC du norvégien bloquant la route les organisateurs ont préféré stopper puis neutraliser la spéciale.

Dans la spéciale suivante la neige tombait à gros flocons. De la pluie dans les premiers kilomètres laissant sa place à de la neige par la suite. La dernière portion de cette ES11 Gerosa 2 était particulièrement glissante, un virage était particulièrement piégeux. Takamoto Katsuta, Kalle Rovanperä et Ott Tänak ont su le passer sans encombre. Et puis le tour d’Elfyn Evans est venu. Le pilote Toyota était en tête aux intermédiaires avec 9s1 d’avance sur Tänak ! Et là, patatras… première erreur de l’année pour Evans et sortie ! Avec cet abandon le gallois voit ses rêves de titre s’envoler.

Tout de suite, l’équipage a eu le réflexe de remonter sur la route pour prévenir les autres concurrents. Vient alors Sébastien Ogier qui peut ralentir et évite de peu la sortie grâce à son malheureux coéquipier et rival. Le français réalise le meilleur temps et s’envole en tête. Esapekka Lappi pouvait frapper un grand coup mais l’équipe météo s’est plantée et lui a simplement indiqué de la pluie sur l’ES11. Il n’installe pas ses pneus neige et perd 20s dans la spéciale…

Le tournant du championnat WRC 2020 est donc la 100e spéciale de l’année. Manque de chance, l’ES12 a été annulée par les organisateurs à cause des quantités importantes de neige sur les routes. La majorité des pilotes étant partis en pneus pluie il a été jugé plus raisonnable d’annuler la spéciale. Voilà qui fait les affaires de Sébastien Ogier.

Il reste une spéciale aujourd’hui… sur le circuit de Monza. Demain, trois spéciales sont au programme mais toutes sur le circuit de Monza. On peut donc dire que le championnat semble plié et qu’il ne devrait plus trop y avoir de surprises d’ici demain midi. Seul le duel Hyundai/Toyota pour le titre constructeurs est encore à son paroxysme. A l’issue de l’ES11 Sébastien Ogier possède 20s4 d’avance sur Sordo et 22s3 sur Tänak !

Fourmaux out, Oliver Solberg au top !

L’ES11 a été aussi terrible pour Adrien Fourmaux. Le pilote M-Sport s’est fait surprendre peu après l’endroit où Evans est sorti. Casse mécanique et abandon pour le français. Cela fait les affaires de Pontus Tidemand qui profite d’un mauvais temps de Jan Kopecky pour remonter au deuxième rang… juste derrière Mads Ostberg. Le suédois devrait donc être titré demain midi en WRC-2 même si Ostberg décroche une quatrième victoire.

En WRC-3, Andreas Mikkelsen gère plutôt bien sa place de leader dans ces conditions si délicates. Le norvégien est désormais sixième au classement général mais voit un certain Oliver Solberg grappiller seconde après seconde à chaque spéciale. Désormais, 16s1 séparent les deux hommes. Jari Huttunen vole vers le titre en ayant repris la troisième place d’Emil Lindholm dans la fameuse ES11. Une spéciale qui a laminé les chances de titre de Marco Bulacia. Le jeune bolivien a perdu plus de deux minutes dans ces conditions dantesques et chute de la cinquième à la septième place. A l’inverse, Kajetan Kajetanowicz remonte au cinquième rang.

En Junior, Tom Kristensson est toujours sur la route. Le suédois est désormais à 4 spéciales du titre !

Rendez-vous en fin d’après midi pour la dernière spéciale de cette troisième journée du Rally Monza.