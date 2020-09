WRC, Lappi premier leader en Estonie !

Le WRC était absent depuis mars et le Rallye du Mexique. Le championnat du monde des rallyes fait son grand retour ce week-end avec la 600e manche de son histoire. Une manche historique dans le sens où c’est un rallye inédit qui accueille cette grande rentrée. Après la première spéciale, c’est Esapekka Lappi qui est le premier leader de l’épreuve à égalité de temps avec Sébastien Ogier.

WRC, Lappi et Ogier devant à Tartu !

Ce matin, Ott Tänak a réalisé le meilleur temps du Shakedown devant Sébastien Ogier et Esapekka Lappi. En WRC-2, Mads Ostberg a décroché le premier temps de sa catégorie et en R5 devant Jari-Huttunen et Ole Christian Veiby. Un retour en douceur pour la première journée de la quatrième manche du WRC 2020 puisque ce soir le rallye commençait avec une spéciale type « SSS » dans la ville Tartu.

Ce soir, le Rallye d’Estonie débute donc avec une petite spéciale d’1kms28. Surprise, c’est Esapekka Lappi (Ford/M-Sport) qui a réalisé le meilleur temps pour quelques millièmes de secondes devant Sébastien Ogier (Toyota). Le leader du championnat a longtemps eu le temps scratch avant que Lappi ne fasse mieux pour quelques petits millièmes. Troisième, Ott Tänak échoue à un dixième du duo de tête. Craig Breen (Hyundai) et Elfyn Evans (Toyota) se classent à moins d’une seconde de Lappi et complètent le top 5.

A la sixième place, autre surprise avec la C3 R5 de Mads Ostberg. Le norvégien réalise un superbe temps et s’insère au milieu des WRC. Le pilote Citroën réalise également le meilleur temps en WRC-2 et dans la catégorie R5. Avec son septième temps (à égalité avec Katsuta et Rovanperä), Pontus Tidemand place une deuxième R5 dans le top 10.

Pour sa première spéciale en mondial dans une WorldRallyCar, Pierre-Louis Loubet a réalisé le 25e temps à un peu plus de 3 secondes de Lappi.

Rendez-vous demain matin pour le « vrai » début de ce Rallye d’Estonie avec, au programme, 10 spéciales.