WRC, Latvala obtient un rallye de « dédommagement »

Désormais sans volant officiel, Jari-Matti Latvala voulait disputer ses deux rallyes préférés (Suède et Finlande) + d’autres manches si possible. En Suède, il était très attendu mais a dû abandonner suite à une casse mécanique. Pas encore certain de disputer le Rallye d’Italie-Sardaigne, le finlandais est désormais certain d’y participer… grâce à Toyota !



WRC, Jari-Matti Latvala de retour en Sardaigne !

Toujours à la recherche de budget afin de monter un petit programme privé, Jari-Matti Latvala espérait beaucoup du Rallye de Suède pour faire parler de lui. Vainqueur du « Shakedown 2« , le triple vainqueur de l’épreuve a vite vu son rallye tourner au cauchemar. Un tête-à-queue dans l’ES2, puis une casse mécanique dans l’ES3 et un abandon avant l’ES4.

Malheureusement, cet abandon était lié à une erreur d’un des mécaniciens de chez Toyota, comme le confessait Tommi Mäkinen (directeur de Toyota en WRC) :

« Il s’agit simplement d’une erreur humaine. Il y a eu un impact direct sur le carter de protection et cela a endommagé le câble d’alimentation principal. C’est pourquoi Jari-Matti Latvala a rencontré des coupures moteur dans l’ES3. Malheureusement, je dois dire que le câble était installé du mauvais côté du support. Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous assurer que cela ne se reproduise plus. Je suis sincèrement désolé pour Jari-Matti et désolé pour tout le monde. C’est la première fois que cela se produit … »

Il a été ensuite décidé que Jari-Matti Latvala ne repartirait pas en « Super Rally » pour simplement 4 spéciales. A la place, Toyota Gazoo Racing WRT, a préféré « offrir un rallye de compensation » au finlandais. Ainsi, Latvala sera de retour en WRC lors du Rallye d’Italie-Sardaigne. Malheureusement, ce retour ne se fera pas avant juin ! Un peu moins de 4 mois avant de revoir Jari-Matti Latvala au volant de la Toyota Yaris WRC, à moins qu’il ne trouve le budget pour disputer un autre rallye avant. Ensuite, le finlandais sera de retour chez lui, en Finlande, pour une troisième sortie. Ce qui sera, peut-être, la dernière de la saison pour lui.