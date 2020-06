WRC : le Liepaja et Ypres confirment leur candidature !

Nous vous en parlions la semaine dernière, les organisateurs du Rally Liepaja (Lettonie) et du Rallye d’Ypres (Belgique) confirment être en discussion avec WRC Promoter pour organiser une manche du championnat du monde des rallyes cette année ! La décision finale devrait être annoncée d’ici la fin de la semaine.



Le WRC en Belgique et en Lettonie cette année ?

Depuis qu’Oliver Ciesla a confirmé que de nouvelles épreuves européennes pourraient venir gonfler les rangs du WRC cette saison, les rêves les plus fous sont permis. Comme nous l’évoquions dans notre précédent article, le Liepaja Rally (Lettonie) et le Rallye d’Ypres (Belgique) sont désormais officiellement candidats ! Les deux dossiers les plus solides semble-t-il.

La chose a d’abord été confirmée par le le directeur de RA Events, Raimonds Strokšs, organisateur du Liepaja Rally :

« RA Events et WRC Promoter ont tenu la première série de discussions lundi, où nous avons discuté de multiples aspects organisationnels, termes et conditions, et de nombreux autres sujets qui doivent être abordés pour que la Lettonie accueille une manche du WRC en doublure de la manche de l’ERC . Je tiens à souligner qu’il ne s’agit que de pourparlers et qu’aucun accord n’a été signé. Une telle organisation sera très difficile à metre en place car il reste moins de deux mois avant le début du rallye. Nous inviterons nos partenaires – le gouvernement de la Lettonie, les villes traversées par le rallye – à une discussion générale. . Ce n’est qu’en travaillant ensemble et à un rythme très rapide que nous pourrons trouver une solution pour réaliser ce rêve qu’est d’accueillir une manche du WRC en Lettonie ! »

En Belgique, on semble un peu plus optimistes quant à la tenue d’une manche du WRC à Ypres. Un rêve depuis de nombreuses décennies pour les fans de rallye du “plat pays”. Un rêve tout proche de devenir réalité. L’effet Thierry Neuville ?

« C’est bien sûr un grand honneur de se voir proposer de compter pour le WRC 2020 ! C’est une reconnaissance pour des centaines de bénévoles et de membres de notre club qui se dévouent chaque année à notre organisation. Nous sommes honorés que la FIA nous l’ait demandé et à partir de ce moment, le Club Superstage a passé la vitesse supérieure pour définir un nouvel itinéraire, contacter la ville d’Ypres, la fédération et les autres autorités, etc… L’idée a été bien accueillie par nos partenaires et par la ville qui a le rallye dans ses gènes. Nous avons élaboré une épreuve à caractère belge, qui combine deux icônes du sport automobile belge : Ypres et Spa-Francorchamps. Mais soyons clairs : rien n’a encore été décidé. Le Club Superstage négocie encore avec la FIA et le promoteur du WRC. La décision sera bientôt prise. »

Crédit photo : moniteurautomobile.be