WRC : le Rallye d’Argentine reporté pour cause de Coronavirus !

Nous vous en parlions hier, la sentence est tombée dans la nuit : le Rallye d’Argentine 2020 est reporté. La quatrième manche du WRC 2020 ne sera donc ni le Chili, ni l’Argentine. Une nouvelle date sera communiquée plus tard.

Suite à la pandémie mondiale de Coronavirus Covid-19, il a été décidé de reporter le prochain Rallye d’Argentine a une date ultérieure. Un crève-cœur puisque l’épreuve devait fêter sa 40e édition ! Le président de l’organisation argentine de sports automobiles est, bien évidemment, déçu : « C’est une grande déception, mais nous sommes confrontés à un problème mondial qui nous dépasse et il est donc logique de devoir protéger la santé de chacun. »

Le prochain rallye du calendrier est donc en Europe (Portugal, fin mai). Cependant, au regard de la situation actuelle, il pourrait être lui aussi annulé ou repoussé ! Les annulations et reports n’ont pas fini de tomber malheureusement.

Le Directeur du WRC, Oliver Ciesla, travaille déjà à redéfinir un calendrier : « Nous comprenons la volonté des autorités argentines d’empêcher la propagation de ce virus dans leur pays, en particulier lors d’un grand rassemblement tel qu’une manche de WRC. Nous regrettons le report et tout le monde travaillent en étroite collaboration pour déterminer une nouvelle date potentielle pour ce Rallye. »

