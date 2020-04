WRC, Loeb continuera-t-il en 2021 ?

Si pour le moment Sébastien Loeb est, comme une grande partie de la population mondiale, confiné chez lui, son avenir est tout aussi incertain que celui de la saison 2020 dans les différents sports mécaniques. Après avoir signé un contrat de deux ans chez Hyundai en décembre 2018, on ne sait pas encore ce que fera le nonuple champion du monde des rallyes en 2021. Et, visiblement, lui non plus.

WRC, Sébastien Loeb avec Hyundai stop ou encore ?

Comme il l’expliquait dans l’émission Confin’live (que l’on vous conseille vivement), Sébastien Loeb n’a pas revu la Hyundai i20 Coupé WRC depuis le Rallye Monte-Carlo en janvier dernier. Une épreuve qui a été très frustrante pour le champion du monde. Actuellement confiné chez lui, en Suisse, Loeb a l’occasion de s’amuser un peu mais, comme pour beaucoup, le temps devient long : « Je le vis comme tout le monde, le temps commence à être un peu long, on s’occupe comme on peut. Je joue un peu à la Playstation. J’en profite pour faire un peu de sport, un peu de trampoline avec ma fille aussi. Et puis, on regarde un peu la télé, des séries, mais c’est vrai que ce n’est pas simple de s’occuper. Je fais également un peu de sport chez moi. En Suisse, nous n’avons pas les mêmes interdictions qu’en France, mais j’évite de sortir tout de même car on cherche à éviter de propager le virus et on veut rester entre nous ».

Voilà ce que déclare Sébastien Loeb sur sa situation actuelle à Canal+. Concernant son avenir, il confie à Canal+ que tout est dans le flou saison 2020 comme au-delà :

« Il y a quelques semaines, j’avais une séance d’essais sur terre de prévue, mais cela a été annulé. Concernant la suite de ma saison, je suis dans le flou, comme tout le monde en fait. Déjà, on doit attendre que le virus s’atténue et que les choses reprennent. Ensuite, on aura un nouveau calendrier et il sera temps de décider. Mais aujourd’hui je suis dans le flou autant que tout le monde. Concernant 2021, il est encore trop tôt pour savoir ce que je ferai. J’ai un contrat de deux ans avec Hyundai qui se termine fin 2020. Pour l’année prochaine, honnêtement, on n’a pas forcément eu l’occasion d’en parler. Il va falloir y réfléchir et décider ce que je veux faire pour la suite. Mais honnêtement même moi je ne sais pas ! »

