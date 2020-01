WRC : M-Sport et Toyota dévoilent leur livrée pour 2020.

A deux semaines du départ du Rallye Monte-Carlo 2020, les constructeurs commencent à lever le voile sur leurs équipes. Si l’on connait tous les pilotes engagés, les livrées restaient encore mystérieuses. M-Sport et Toyota ont profité d’évènements locaux pour dévoiler leurs couleurs pour la saison 2020 du WRC.

Chez M-Sport, on a été les premiers à dévoiler ses couleurs pour la saison 2020 du WRC. A l’occasion de l’Autosport International Show, l’équipe de Malcolm Wilson a dévoilé sa livrée pour cette nouvelle saison. Le bleu est toujours là mais la déco de cette année est un hommage à une ancienne livrée tout en mettant en avant la team « Finlandaise » qui roulera au volant des Ford Fiesta WRC. Le résultat est superbe et devrait, facilement, décrocher le titre de plus « belle livrée de l’année ». Sauf surprise chez Hyundai.

What do you think of our new 2020 livery? Designed by our young and ambitious team, and captured within the structure of our future – the M-Sport Evaluation Centre #WRC #MSPORTERS #Ford #FordFiesta #FordPerformance pic.twitter.com/xS9CeDCczL

— M-Sport (@MSportLtd) January 9, 2020