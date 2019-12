WRC, M-Sport nous donne rendez-vous en 2020

Il y a 3 ans, Malcolm Wilson avait un sacré cadeau de Noël à annoncer : l’arrivée de Sébastien Ogier. Cette année, M-Sport se fait discret. Des trois équipes engagées en WRC, c’est la seule qui n’a pas encore souhaité dévoiler le nom de ses pilotes pour la prochaine saison. Avec l’arrivée de la liste des engagées pour le Rallye Monte-Carlo 2020, on pensait en savoir plus mais que nenni. Visiblement, il faudra attendre le 11 janvier prochain pour découvrir l’équipe M-Sport 2020.

Comme à chaque fin de saison depuis le retrait de Ford fin 2012, M-Sport a joué la carte du suspens quant à sa présence ou non pour la prochaine saison. Avec l’arrêt du programme Citroën Racing en WRC, tous les regards se sont tournés vers l’équipe britannique. Ce qui a eu pour effet de rentre l’entreprise de Malcolm Wilson encore plus discrète. Seul Hayden Paddon a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne roulerait pas chez M-Sport et qu’il mettait sa carrière en mondial sur pause. Jari-Matti Latvala semble toujours être connecté avec Toyota et bien loin d’un retour sur une Ford. Reste donc Craig Breen, Andreas Mikkelsen et Esapekka Lappi comme sérieux candidats pour épauler Teemu Suninen.

Hier, la liste provisoire des engagés pour le Rallye-Monte Carlo 2020 est tombée. Surprise, 3 Ford Fiesta WRC engagées par M-Sport sont listées. Bien entendu, les noms des pilotes et copilotes n’ont pas été communiqués. Si, logiquement, Teemu Suninen devrait être l’un de ces trois pilotes il reste donc deux places. Il est fort probable que la troisième auto, comme ce fut le cas par le passé, soit confiée à un « one-shot » comme Bryan Bouffier par exemple. A moins que Gus Greensmith ne commence son programme dès le Monte-Carlo. Reste une voiture… les rumeurs envoient Esapekka Lappi chez M-Sport depuis le retrait de Citroën. Le finlandais évoque sur les réseaux sociaux sa présence en WRC l’an prochain et a confirmé le soutien d’un partenaire financier. Dans le même temps, Andreas Mikkelsen s’entraine dur en vue de la « prochaine saison »… Qui des deux roulera chez M-Sport l’an prochain ?

La réponse en janvier. Après l’annulation de la présentation officiel du WRC 2020 à l’Autosport International 2020 (9-12 janvier), M-Sport a confirmé sa présence. L’équipe qui engage les Ford officielles en Championnat du monde des rallyes y dévoilera la livrée officielle 2020 de la Fiesta… ainsi que ses équipages ! Encore un peu de patience donc. L’attente devrait donc encore durer deux semaines.

Photo : Phillip Dixon