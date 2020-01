WRC, Ogier & Neuville déjà au rendez-vous du Monte-Carlo

En 2019, Sébastien Ogier jalousait la Toyota Yaris WRC d’Ott Tänak. Pour ce début de saison, le sextuple saison s’est fait plaisir dès les premiers kilomètres de ce Rallye du Monte-Carlo 2020. En effet, le français a remporté le shakedown et la première spéciale de cette nouvelle saison. Mais, dans une ES2 très délicate, Thierry Neuville a maté la concurrence !

WRC : Ogier et Toyota, ça commence bien !

Les premiers tours de roue des nouveaux pilotes Toyota ont été très positifs. Sébastien Ogier a su s’imposer dès les premières kilomètres. L’ancien pilote Citroën, Volkswagen et Ford, a décroché la victoire au shakedown est dans la toute première spéciale du Monte-Carlo 2020. Elfyn Evans, de son côté, a terminé troisième de la première spéciale à un petit dixième d’Ott Tänak deuxième à 1s8 d’Ogier. Kalle Rovanperä pour sa première spéciale comme pilote officiel dans une WRC a terminé cinquième, derrière Neuville et… devant Loeb ! Mauvais début de saison pour M-Sport qui a vu ses 3 Ford Fiesta WRC être atteintes par le même souci mécanique : surchauffe moteur. Teemu Suninen abandonnera même dans l’ES2 suite à une transmission cassée.

Dans l’ES2, la glace était au rendez-vous. Preuve que le Monte-Carlo est toujours aussi indécis et que les spéciales peuvent offrir des terrains très différents. Ainsi, avec un choix de pneus différents, Thierry Neuville a frappé un grand coup. Le belge a « explosé » la concurrence. Ainsi, il termine avec 25s5 d’avance sur Ogier, 29s7 sur son nouveau coéquipier Tänak ou encore plus de 45s d’avance sur Loeb ! De quoi prendre la tête de ce Rallye Monte-Carlo 2020. Neuville commence très fort et s’accapare de la première place avec 19 secondes d’avance sur Ogier et 25 sur Tänak ! Au bout de deux spéciales, Loeb pointe déjà à 51 secondes de Neuville.

Demain, 6 spéciales au programme. A Thierry Neuville de confirmer et de renforcer sa place de leader.