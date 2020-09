WRC, Ogier devrait revenir avec Toyota en 2021

Initialement, la saison 2020 du WRC devait être la dernière du sextuple champion du monde des rallyes. Mais face à la situation actuelle et même s’il est bien placé pour obtenir un septième titre de champion du monde cette année, Sébastien Ogier devrait refaire une saison de plus en 2021. C’est en effet ce qu’il a laissé entendre dans une interview.

Sébastien Ogier : vers une saison bonus en 2021 avec Toyota.

Vainqueur du Rallye du Mexique 2020 et leader du championnat, Sébastien Ogier réalise une belle saison avec Toyota. Certes, il n’y a eu que quatre manches cette année à cause de la pandémie mondiale de COVID-19. Néanmoins, le français a su répondre présent et faire preuve, une fois de plus, de belles facultés d’adaptation.

Invité 6 étoiles de l’émission Confin’ Live, Sébastien Ogier est revenu sur sa possible participation à la saison 2021 du WRC : « Oui, vous l’avez compris, je l’avais déjà plus ou moins annoncé que l’envie était là des deux côtés. Alors il n’y a rien de concret, rien de finalisé, rien de concret pour le moment. Mais du moment qu’il y a de l’envie j’espère qu’on trouvera rapidement une solution et qu’on pourra annoncé quelque chose bientôt. »

Il y a donc de très grandes chances de retrouver Sébastien Ogier au volant de la Toyota Yaris WRC à Gap en janvier prochain… En attendant, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia auront une chance de décrocher une nouvelle victoire avec la Yaris dès ce week-end en Turquie ! Epreuve qu’ils ont remporté l’an dernier avec la C3 WRC.