WRC, Ogier premier leader à Monza !

C’est parti pour la dernière manche du Championnat du Monde des Rallyes 2020 ! Les pilotes sont prêts, la neige est l’invitée surprise de cette dernière manche et la bataille décisive pour le titre est lancée. Ce Rally Monza s’annonce palpitant. Dans une très courte SS1, Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) a pris la tête du rallye devant les Hyundai de Neuville et Tänak.



WRC, Ogier leader à Monza, Katsuta dans le mur !

Ce matin c’est Thierry Neuville qui a réalisé le meilleur temps devant Ott Tänak et Sébastien Ogier. Ce soir, le podium est constitué des mêmes pilotes mais dans un ordre différent. Le pilote Toyota a pris le meilleur sur les pilotes Hyundai à l’issue des 4.33kms de cette SS1 sur le circuit de Monza. Ogier ne possède qu’une demie secondes d’avance sur Neuville et deux sur Tänak. Quatrième, Elfyn Evans a fait une petite erreur qui aurait pu lui coûter bien plus cher que ses 2s7 de retard sur Ogier. Kalle Rovanperä est cinquième juste devant Esapekka Lappi. Au volant de sa Hyundai i20 R5, Jari Huttunen s’incruste dans le top10 au neuvième rang entre Greensmith et Suninen.

La première spéciale aura été marquée par le gros raté de Takamoto Katsuta (Toyota) qui passe déjà par le Super Rally suite à son accident. 10 minutes de pénalité pour le japonais qui voit toute chance de bien figurer s’envoler dès les premiers kilomètres !

Huttunen termine donc cette « première journée » en tête du WRC-3 mais aussi de la catégorie R5. Onzième, Andreas Mikkelsen montre dès le départ qu’il faudra compter sur lui pour jouer devant. Le norvégien termine à 7 dixièmes de Huttunen et 9 dixièmes devant Oliver Solberg. Adrien Fourmaux est le premier leader en WRC-2 mais se classe 5e des R5. Candidat au titre, Mads Ostberg se classe à un petit dixième de Fourmaux et avec 1s4 d’avance sur son principal rival, Pontus Tidemand.

En JWRC, Sami Pajari a réalisé le meilleur temps sur l’ES1 et prend logiquement la tête du rallye. Il devance Tom Kristensson (+1s6) et Matin Sesks (+5s6 déjà).

Rendez-vous demain matin pour la première « vraie » journée de course de ce Monza Rally. La neige et les conditions de routes devraient représenter un sacré défi pour cette dernière manche de l’année en WRC.