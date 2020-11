WRC : Ogier rempile pour une saison !

C’est désormais officiel, Sébastien Ogier va rester une saison de plus en WRC. Le tricolore vient d’annoncer la prolongation de son contrat avec Toyota. Alors qu’il souhaitait initialement se retirer du championnat du monde des rallyes à la fin de l’année en cours, la COVID-19 aura semble-t-il eu raison des plans du Français.

Nous retrouverons donc bien Sébastien Ogier au volant d’une Toyota en 2021. En attendant, le Gapençais doit encore conclure la saison 2020. Il occupe actuellement la 2e place du classement Pilotes, 14 points derrière son équipier Elfyn Evans. Une épreuve du championnat WRC reste encore à disputer, du 3 au 6 décembre à Monza.

Nous ne manquerons pas de revenir sur information. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto.

I'm glad to confirm that I'll still be racing with @TGR_WRC in 2021!

I didn't want this short season to be my last one in #WRC. The performance is there with the #YarisWRC so I want to keep working with the team and fight for another title next year 💪🏻pic.twitter.com/oqgHobaDW1

— Sébastien Ogier (@SebOgier) November 20, 2020