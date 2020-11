WRC, Ogier : « viser un dernier titre » en 2021 !

Déjà évoquée il y a quelques semaines, la prolongation de Sébastien Ogier chez Toyota est officielle ! Le sextuple champion du monde devait arrêter à l’issue de cette saison 2020 mais la pandémie de COVID-19 a fait revoir ses plans aux français. Toyota vient d’annoncer que le coéquipier d’Elfyn Evans et de Kalle Rovanperä va remettre le couvert en 2021. De quoi avoir une belle lutte entre pilotes Toyota pour le titre pilotes l’an prochain…

Alors qu’il reste encore une manche à disputer cette saison, le Rallye de Monza, Toyota officialise la prolongation de Sébastien Ogier dans l’équipe pour la saison 2021 du WRC. Une saison de plus pour celui qui, à la base, devait arrêter à la fin de l’année. Pour Toyota, c’est une chance de plus d’obtenir un nouveau titre pilotes après Tänak en 2019 et sûrement Evans en 2020… à moins que Sébastien Ogier ne fête sa prolongation avec un titre sur le circuit de Monza ? La réponse début décembre !

Sébastien Ogier se réjouit de l’opportunité de jouer un nouveau titre en 2021 :

« Nous avons eu une saison courte avec seulement quelques rallyes, mais assez pour que je puisse voir à quel point j’aime vraiment travailler avec l’équipe et piloter cette voiture. Ce n’était pas mon projet initial, mais je pense que cette année a été très particulière pour tout le monde sur cette planète, et le fait d’avoir dû passer autant de temps à la maison cette année, comme beaucoup de gens, sans oublier que je n’ai pas réalisé la saison 2019 que j’espérais, font qu’il n’était pas idéal de conclure ma carrière sur une saison aussi étrange. C’est donc certainement l’une des raisons pour lesquelles j’ai changé d’avis à propos de ma retraite. Le plan est de continuer à attaquer en 2021 et, espérons-le, de connaître une saison plus normale et de viser un dernier titre. »

📢 We are very happy to confirm that @SebOgier will continue with our team for another year!

💬 “I really enjoy working with the team, I enjoy driving the Yaris. The passion for motorsport of TOYOTA and Akio Toyoda himself has impressed me.”#YarisWRC #ToyotaGAZOORacing #WRC pic.twitter.com/q2H5bvdKvA

— Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 20, 2020