WRC, pas de Safari Rallye cette année !

Très attendu, le retour du Safari Rallye au Kenya devait se faire cette année. Prévu pour mi-juillet, l’épreuve africaine devait aussi marque la reprise du WRC après 4 mois d’arrêt. Mais la pandémie mondiale de COVID-19 aura eu raison du rallye kényan qui nous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2021.

WRC, le Kenya rejoint le Portugal au rang des annulations dues au COVID-19.

Depuis mars, le Safari Rallye au Kenya est en sursis. Et à tout juste deux mois du départ, alors qu’un certain journaliste anglais annonçait son maintien, le rallye a été annulé. Comme le Portugal, le Kenya annule son épreuve mondiale pour cette année. Le grand retour du Safari en WRC n’aura pas lieu cette année. Une décision difficile à prendre pour les organisateurs mais qui semble être la plus sage :

« Nous allons continuer à préparer l’événement alors que les bases sont bien lancées et nous attendons avec impatience d’accueillir les pilotes, écuries et fans au Kenya l’an prochain. Reporter le rallye en 2021 n’a pas été une décision facile, cependant nous prenons en compte les challenges mondiaux actuels et nous nous assurons que le Safari Rallye prendra une part importante de notre histoire pour les trois prochaines années. »

Le retour du WRC ne devrait pas se faire avant août et le Rallye de Finlande. Mais, l’épreuve nordique pourrait également se voir repousser à une date ultérieure. Une décision sera prise en juin.