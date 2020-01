WRC, Pierre-Louis Loubet avec Hyundai sur 9 manches !

Le champion du monde des rallyes WRC-2 2019 était encore sans volant et n’était pas présent au départ du Monte-Carlo. Et pour cause, Pierre-Louis Loubet préparait une grosse surprise ! En effet, il disputera 9 des 13 manches de la saison au volant d’une Hyundai i20 Coupé WRC ! Un gros programme et une sacrée évolution pour celui qui en est à sa cinquième saison en mondial, toutes catégories confondues.

WRC : Loubet et la surprise Hyundai !

Hyundai Motorsport s’implique de plus en plus en rallye. Alors que, l’an passé, certaines rumeurs évoquaient un départ en cas d’échec, voici que la marque coréenne renforce encore sa présence en WRC. Après le Hyundai Motorsport Driver development Program (HMDP), qui avait permis à Jari Huttunen de disputer quelques manches en mondial, place au Customer Racing Junior Driver Program ! Ce nouveau programme va voir arriver trois pilotes : Callum Devine, Grégoire Munster et donc Pierre-Louis Loubet !

Si les deux premiers rouleront sur une Hyundai i20 R5, en WRC et en ERC (pour Devine), Pierre-Louis Loubet a tiré le gros lot ! En effet, le français de bientôt 23 ans disputera 9 manches sur 13 au volant d’une Hyundai i20 Coupé WRC ! Soit, la même voiture que Sébastien Loeb, Ott Tänak ou encore Thierry Neuville. Cependant, sa voiture sera engagée par une équipe privée. Son nom n’a pas encore été révélée mais les regards se tournent vers le Sébastien Loeb Racing.

La saison de Pierre-Louis Loubet débutera au Portugal (21-24 mai). Ensuite, il enchaînera avec l’Italie, le Safari (Kenya), la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Turquie, l’Allemagne, le Wales Rally GB et le Rallye du Japon ! Un sacré programme pour le jeune pilote français. En tout cas, c’est un rêve qui devient réalisé pour Pierre-Louis Loubet, fils d’Yves Loubet :