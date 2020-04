WRC : le Rallye du Portugal annulé !

Alors que l’Argentine, l’Italie-Sardaigne et le Kenya ont annoncé que leurs épreuves étaient « repoussées à une date ultérieure », voici que le Portugal officialise l’annulation de son rallye WRC pour cette année. Le COVID-19 risque de pousser un grand nombre d’organisateurs à annuler leurs épreuves, que ce soit en rallye ou ailleurs…



Pas de Rallye du Portugal en WRC cette saison !

Un temps reporté, comme la Sardaigne, l’Argentine ou même le Kenya, le Rallye du Portugal 2020 n’aura finalement pas lieu. En effet, les organisateurs ont annoncé l’annulation du rallye pour cette année. Selon eux, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir organiser sereinement l’épreuve en octobre :

« Après une évaluation menée conjointement avec nos partenaires, les différentes municipalités, les autorités nationales et les sponsors, toutes les conditions de santé et de sécurité nécessaires pour gérer le Rallye du Portugal de manière sûre ne sont pas réunies étant donnée la situation imprévisible dans laquelle nous vivons ces jours-ci, et aussi l’incertitude de l’ouverture des frontières nationales ou de l’espace aérien, indiquent les promoteurs dans un communiqué. L’Automóvel Club de Portugal regrette profondément cette décision. Mais c’est une décision responsable compte tenu des milliers de supporters, des équipes, des municipalités, des sponsors et de toutes les personnes impliquées dans l’événement. »

Reste maintenant à savoir si d’autres épreuves, en plus du Chili et du Portugal, seront annulées cette année ou non.