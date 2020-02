WRC, le Rallye de Suède maintenu mais amputé de 120kms !

L’information est désormais officielle : le Rallye de Suède 2020 aura bel et bien lieu. Cependant, la deuxième manche de la saison en WRC va voir son parcours être sacrément réduit. Au lieu des 300kms de spéciales initialement prévus, le rallye se déroulera sur 180kms chronométrés. De plus, le Shakedown est annulé !

WRC, le Rallye de Suède maintenu mais sacrément raccourci.

C’est donc officiel, la FIA a validé un nouveau parcours pour le Rallye de Suède afin qu’il puisse être disputé. Comme prévu, initialement, il se déroulera du 13 au 16 février. Cependant, exit la moitié des spéciales ! En fait, toutes les spéciales les plus au sud du parcours sont annulées. Par contre, celles le plus au nord de la zone et en Norvège sont maintenues. Un nouveau programme, composé de 11 spéciales (en fait 6 différentes) pour un total de 180kms chronométrés a été annoncé. Le timing de ce nouveau parcours reste à définir. Si tout se déroule comme prévu, le Rallye de Suède 2020 deviendrait le rallye WRC le plus court de l’histoire ! Et ce, juste après l’édition 2016 du Rallye de … Suède (224kms) !

L’organisateur du rallye se félicite de cette décision, notamment prise par Timo Rautiainen (ex-copilote de Marcus Grönholm et vice président du WRC à la FIA). Le directeur du rallye, Glenn Olsson, déclare : « C’est fantastique de pouvoir confirmer que le rallye se déroulera. Beaucoup de gens ont travaillé très dur ces derniers jours pour que nous puissions atteindre ce stade. Et, je suis ravi que les fans, les téléspectateurs et les concurrents puissent profiter de l’une des épreuves les plus spectaculaires et les plus rapides du WRC.»

Avec 180kms au programme, les points distribuées aux pilotes devaient être divisés par deux. Mais, visiblement, les différentes équipes ont souhaité que le barème habituel soit maintenu malgré ce que prévoit le règlement pour ce genre de situation.

Rendez-vous jeudi prochain pour la première spéciale, la traditionnelle SSS de Karlstad !