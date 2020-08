WRC : la Sardaigne change ses dates !

Après l’annonce de l’annulation du Rallye d’Allemagne 2020, c’est au tour des organisateurs du Rallye d’Italie-Sardaigne de faire une annonce. Ici, pas d’annulation (du moins pour le moment). Mais simplement un changement de dates.

WRC, le Rallye d’Italie-Sardaigne avancé !

Afin de combler le vide laissé par l’annulation du Rallye d’Allemagne, les organisateurs italiens ont, de concert avec la FIA et WRC Promoter, changé les dates du Rallye d’Italie-Sardaigne. A la base prévu pour début juin, le rallye avait été reporté pour cause de COVID-19. Puis, il avait été programmé du 29 octobre au 1er novembre à la place du Wales Rally GB. Mais, avec l’annulation du Rallye d’Allemagne, et dans le but de profiter de conditions météorologiques/de route plus clémentes, le rallye a été avancé au début du mois d’octobre. C’est une première depuis 2012 pour cette épreuve toujours disputée en mai/juin sauf en 2004 (victoire de Petter Solberg) et en 2012 (victoire de Mikko Hirvonen) où l’Italie-Sardaigne se déroulait en octobre.

Ainsi, le Rallye d’Italie-Sardaigne 2020 se déroulera du 8 au 11 octobre. Les organisateurs espèrent éviter le huis-clos mais restent soumis aux décisions gouvernementales. D’ailleurs, de nouvelles annonces doivent tomber début septembre en Italie.

Côté parcours, cette épreuve affichera 264kms chronométrés répartis entre 19 spéciales. La SSS d’Olbia est annulée. De plus, quelques spéciales seront raccourcies.

Sauf nouvelle annulation, le calendrier du WRC ne devrait plus trop bougé. A moins que la FIA n’intègre une nouvelle épreuve surprise !

Calendrier WRC 2020 (MAJ du 26/08) :

Monte – Carlo : 23-26 janvier

Suède : 13-15 février

Mexique : 12-15 mars

Estonie : 4-6 septembre

Turquie : 17-20 septembre

Italie Sardaigne : 8-11 octobre

Ypres : 19-22 novembre