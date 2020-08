WRC, Sébastien Loeb au départ du Rallye de Turquie !

Absent des spéciales de rallye depuis plusieurs mois, Sébastien Loeb fera son grand retour au Rallye de Turquie (mi-septembre). Hyundai a annoncé son line-up pour la 5e manche de la saison 2020, et le nonuple champion du monde des rallyes est présent.

Loeb de retour au Rallye de Turquie.

Absent du calendrier WRC de 2011 à 2018, le Rallye de Turquie a fait son grand retour il y a deux ans. A l’époque, Sébastien Loeb était le dernier vainqueur en date sur cette épreuve. Depuis, Ott Tänak et Sébastien Ogier ont inscrit leur nom au palmarès du rallye turc. Ce sera donc de grandes retrouvailles entre Loeb et ce rallye. Le nonuple champion du monde des rallyes et son fidèle copilote ayant été confirmés comme coéquipiers de Thierry Neuville et Ott Tänak pour la 5e manche de la saison 2020 du Championnat du monde des rallyes. Il est vrai qu’ils avaient un contrat de 6 manches avec Hyundai pour cette année. Mais ça, c’était avant le COVID-19.

Sur un rallye cassant, difficile et où la gestion est primordiale, Sébastien Loeb pourrait être le candidat idéal à un beau résultat. D’autant plus que sa position de départ sur la route sera un atout le premier jour.

Rendez-vous le 17 septembre pour le départ du Rallye de Turquie 2020, avec Sébastien Loeb et Daniel Elena donc !