WRC, Sébastien Ogier remporte le Rally Monza et un 7e titre !

Après la sortie d’Elfyn Evans hier après-midi la voie était royale pour Sébastien Ogier ! Le français n’avait plus qu’à gérer son avance sur les Hyundai de Sordo et Tänak pour décrocher un 7e titre. C’est chose faite. Au passage, le pilote Toyota remporte l’inédit Rally Monza !



WRC, Ogier au sommet, Evans si proche de l’exploit !

Un peu comme Tänak en 2018, Elfyn Evans était tout proche de battre Sébastien Ogier et de décroche un titre historique mais tout s’est effondré en une spéciale. Peut-être que le gallois se rattrapera l’an prochain. En attendant, il devient vice-champion du monde des rallyes derrière son coéquipier. Ce dernier décroche une 7e couronne. Pas la plus « mémorable » comme le dit le principal intéressé, mais c’est tout de même une consécration de plus pour « Seb2 ». Ogier rejoint Juha Kankkunen au rang des pilotes ayant su décrocher 3 titres avec 3 constructeurs différents. Pour sa première saison avec Toyota, le pilote français prouve une fois de plus ses grandes facultés d’adaptation et son talent. Après 2017 sur la Fiesta WRC voici donc 2020 avec la Yaris WRC ! Sébastien Ogier remporte le championnat pour 8 petits points d’avance sur son coéquipier.

Ce matin, beaucoup de pilotes voulaient juste « finir le rallye sans faire d’erreur« . Ainsi, peu de changement au classement à part un yo-yo entre Ott Tänak et Dani Sordo. 3e de l’ES14 remportée par Sébastien Ogier, Ott Tänak a chipé la deuxième place de son coéquipier avant de voir l’espagnol reprendre son bien dans l’ES15. A l’arrivée, c’est Ott Täbak qui termine deuxième à 13s9 secondes de Sébastien Ogier.

Après avoir repris 15s1 à Lappi grâce à un meilleur choix de pneus dans l’ES14, Kalle Rovanperä n’a pas su réitérer l’opération dans les deux suivantes. Le jeune finlandais termine cinquième derrière son compatriote. Un résultat qui prive Toyota du titre constructeurs pour seulement 5 points face à Hyundai ! La marque coréenne obtient un second titre consécutif.

A la surprise générale c’est Takamoto Katsuta qui remporta la Power Stage devant Ott Tänak et Elfyn Evans !

Mads Ostberg, Jari Huttunen et Tom Kristensson champions du monde dans leurs catégories !

Mads Ostberg n’a pas tremblé et remporte une quatrième victoire cette année au volant de la Citroën C3 R5. Après avoir été battu l’an passé par Skoda Motorsport et Kalle Rovanperä, le pilote Citroën/PH Sport devient champion du monde des rallyes dans la catégorie WRC-2 ! Le norvégien remporte donc la catégorie WRC-2 devant Pontus Tidemand, Jan Kopecky et Adrien Fourmaux.

En WRC-3, pas de miracle pour Marco Bulacia, le jeune bolivien n’aura pas su devancer Jari Huttunen sur l’asphalte lombard. Il faut dire que le finlandais est plus expérimenté sur cette surface et a prouvé qu’il pouvait faire de belles choses dans des conditions difficiles en remportant le championnat polonais des rallyes cette année. Huttunen s’offre donc le titre de champion du monde des rallyes WRC-3 en plus. Une magnifique année 2020 pour l’ancien pilote « Junior » chez Hyundai. Andreas Mikkelsen remporte la catégorie R5 et le WRC-3 devant Oliver Solberg et Jari Huttunen. Ces trois pilotes réalisent également un superbe résultat au général avec une 6e place pour Mikkelsen devant Solberg et Huttunen. Mads Ostberg et Tidemand complètent le top10 au volant de leur R5.

Enfin, en Junior, Tom Kristensson a su rallier l’arrivée du Rally Monza et décrocher un titre de champion du monde en JWRC. Le suédois a pu exulter sur la ligne d’arrivée lui qui avait raté de peu le titre l’an passé lors du Wales Rally GB. On notera également les magnifiques débuts de l’Alpine A110 R-GT en mondial. En effet, Pierre Ragues a remporté la catégorie sur ce Rally Monza devant l’Abarth 124 Rally de Andrea Mabellini.

C’est tout pour cette saison 2020 qui a tout de même pu compter 7 rallyes malgré la pandémie de COVID-19. Rendez-vous l’an prochain, possiblement au Monte-Carlo, pour une nouvelle saison de WRC… sans Esapekka Lappi selon les propos du finlandais sur la ligne d’arrivée.