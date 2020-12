WRC, Sordo devance Lappi à Monza !

Cette première « vraie » journée de course à Monza a été riche en surprises et en rebondissements. La pluie et les choix de pneus ont eu une forte incidence sur les résultats. A l’issue des 5 spéciales du jour, Dani Sordo (Hyundai) est en tête du rallye devance Esapekka Lappi (Ford). Sébastien Ogier (Toyota) complète le podium. Cette dernière manche du WRC est très disputée et pleine de suspens.



WRC, Lappi dépassé par Sordo dans la dernière spéciale du jour !

Dès la première spéciale du jour les surprises étaient au rendez-vous : une touchette pour Ogier et Neuville qui se plante dans un grillage et perd d’entrée plus de 20 secondes. En tête au premier intermédiaire, Teemu Suninen a perdu pas mal de temps par la suite à cause d’un problème moteur. Le meilleur temps est réalisé par Dani Sordo devant Esapekka Lappi et Kalle Rovanperä. L’espagnol reprenait alors la tête du rallye à Sébastien Ogier.

Dans l’ES3, Esapekka Lappi tente un joli coup de poker en chaussant des pneus neige. Un essai concrétisé par un superbe temps scratch. 7s9 d’avance sur Sordo, 9s7 sur Neuville et 10 sur un surprenant Andreas Mikkelsen au volant de sa Skoda Fabia R5 Evo. Ce succès propulse le propulse en tête du rallye avec 3s3 d’avance sur Sordo et 22 sur la Skoda volante de Mikkelsen ! Dans cette spéciale, Gus Greensmith (10e au général) se plante et abandonne pour aujourd’hui. Même sanction pour Sami Pajari alors leader du JWRC.

L’ES4 s’annonçait épique mais elle fut prématurément stoppée suite à l’abandon de Thierry Neuville. Le belge avait commencé par taper une chicane avant de couler son moteur dans une grosse flaque. Sa Hyundai i20 Coupé WRC gênant la route il a été décidé de neutraliser la spéciale et de donner un temps forfaitaire à Lappi, Sordo, Tänak et Rovanperä. Elfyn Evans remporte le scratch devant Ogier et les deux pilotes Toyota remontent alors au troisième et au quatrième rang. Mikkelsen, 8e de la spéciale, tombe au septième rang. De son côté, Teemu Suninen, alors 11e, abandonne sur casse moteur.

Dans l’ES6, Dani Sordo et Esapekka Lappi ont surprenamment perdu pas mal de temps. Ils terminent à plus de 9s du vainqueur de la spéciale, Sébastien Ogier. Le français réduit l’écart avec les deux hommes de tête juste avant la dernière spéciale… de nuit. Cette ES6 est la première à se déroule totalement sur le circuit de Monza. Par d’excursion à l’extérieur de l’enceinte lombarde et pas de passage sur terre. Surprise, tout le monde est en pneus neige… sauf Esapekka Lappi ! Situation inverse de l’ES3. Le finlandais souhaitant préserver ses pneus neige pour ce samedi. Le finlandais lâche 3s8 sur Dani Sordo, vainqueur de la spéciale, et perd la tête du rallye pour une seconde. A noter l’excellent temps de Takamoto Katsuta. Après sa boulette d’hier le japonais montre qu’il peut faire de belles choses dans des conditions très délicates.

A l’issue de cette journée du vendredi Dani Sordo devance donc Lappi d’une seconde et Ogier de douze. Elfyn Evans est provisoirement champion du monde grâce à sa quatrième place. Tänak est dans ses roues à 6 dixièmes. Sixième, Kalle Rovanperä se classe à 24 secondes de Sordo. Pour sa première sur une WRC, Ole Christian Veiby est à une correcte 8e place. Tout reste donc jouable surtout que demain, c’est un mini Monte-Carlo qui attend les équipages !

Un Mikkelsen volant domine la catégorie R5.

Comme évoqué plus haut, Andreas Mikkelsen a réalisé des temps stratosphériques au volant de sa Skoda Fabia R5 Evo. Après sa contre performance aux Canaries le week-end dernier, le norvégien brille sur le circuit de Monza. Il termine cette journée de course au 7e rang au général avec 52s d’avance sur Emil Lindholm ! Oliver Solberg est troisième de la catégorie R5 et du WRC-3 à 1s2 de Lindholm. Dans la course au titre en WRC-3, Marco Bulacia perd le titre au profit d’Huttunen. Le bolivien étant actuellement 6e de la catégorie (20e au général) derrière Kajetan Kajetanowicz (18e au général). Pour son premier rallye, Franco Morbidelli termine cette journée du vendredi à la 54e place au général (42e R5).

En WRC-2, Adrien Fourmaux a longtemps été en tête avant de crever dans l’ES5. Tombé au troisième rang après cette déconvenue, le nordiste a repassé Mads Ostberg dans la spéciale suivante pour le gain de la deuxième place. Manque de chance pour le norvégien qui doit faire mieux que Pontus Tidemand pour être titré. Le pilote Citroën se bat avec sa C3 R5 et voit son rival s’échapper en tête. Tidemand termine la journée avec 12s d’avance sur Ostberg. Le trio du WRC-2 est coincé au milieu des R5 du WRC-3. Pontus Tidemand est la 5e R5 (12e au général) tandis que Mads est 7e en R5 (14e au général). Le norvégien est sous la menace de Niclas Grönholm. Le finlandais, pour ses débuts en WRC, réalise une excellente performance. A confirmer demain… sur la neige.

En Junior, Tom Kristensson a pris les commandes de l’épreuve suite à la sortie de Sami Pajari. Néanmoins, le suédois voit le titre lui échapper étant donné que le leader du classement, Martin Sesks, est actuellement 2e.

Rendez-vous demain pour 6 spéciales en dehors du circuit et sûrement sur la neige ! Un programme qui risque de sacrément redistribuer les cartes au classement général. De là à changer la donne dans la course au titre ? Débuts de réponse demain matin.