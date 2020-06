WRC, le Wales Rally GB annulé. Vers des épreuves inédites en 2020 ?

Les annulations continuent en WRC. Après le Chili (raisons politiques), le Portugal, la Finlande et la Nouvelle-Zélande (pour raisons sanitaires), voici que c’est le mythique Wales Rally GB qui passe à la trappe ! Une première depuis 1967 ! La situation est telle que de nouveaux rallyes inédits pourraient accueillir le championnat du monde des rallyes cette année.

WRC, pas de Wales Rally GB en 2020 !

Comme en 1967, le Rallye de Grande-Bretagne est annulé pour raison sanitaire. A l’époque, c’était pour la fièvre aphteuse. Cette année, c’est pour le COVID-19. C’est la troisième annulation de cette mythique épreuve depuis 1951. La première était en 57 à cause de la Crise de Suez. L’édition 2020 devait se tenir fin octobre mais une décision gouvernementale est venue mettre fin aux chances de voir un Wales Rally GB cette année.

Ainsi, on apprend que cette décision vient du gouvernement gallois, également partenaire financier du rallye. En effet, le gouvernement gallois impose une quarantaine de 14 jours à tous les étrangers arrivant sur le territoire. Une décision prise pour les mois à venir. Ainsi, la tenue d’un rallye mondial est impossible dans de telles conditions.

David Richards explique : « Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère mais, en étroite consultation avec notre principal partenaire financier, le gouvernement gallois, c’est malheureusement une décision que nous sommes obligés de prendre à la lumière de la pandémie mondiale de coronavirus.

Ces dernières années, l’énorme attrait de la dernière génération de voitures de rallye et la présence d’Elfyn Evans ont attiré des foules record dans les merveilleuses forêts galloises, mais ce n’est pas le moment approprié pour nous de planifier et promouvoir un événement qui attire des dizaines de milliers de visiteurs, dont de nombreux depuis l’extérieur du pays, dans les communautés galloises rurales.

En tant qu’organe directeur du sport automobile britannique, notre responsabilité et notre priorité absolues est toujours la sécurité de toutes les personnes impliquées, qu’il s’agisse de concurrents, d’officiels, de spectateurs ou des milliers de bénévoles qui partagent notre passion pour ce sport, et nous les remercions tous pour leur soutien et leur enthousiasme en ces temps difficiles. »

A noter que c’est tout le championnat britanique des rallyes qui a été également annulé ! Le COVID-19 a eu un terrible impact sur le rallye outre-manche.

De nouveaux rallyes européens en WRC ?

Le gros défi de la FIA et de WRC Promoter et d’avoir assez d’épreuves pour valider une saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes. Comme en F1, des solutions originales sont à l’étude. Parmi elles, l’organisation de manches WRC en Europe sur des rallyes qui ne font pas partie du cercles des épreuves passées ou actuelles du championnat du monde des rallyes.

Olivier Ciesla, directeur de WRC Promoter, a ainsi évoqué la possibilité d’organiser en 2020 des manches du WRC sur de nouvelles épreuves européennes et non insulaires. Si l’homme évoque l’Estonie, des épreuves de l’ERC telles que le Barum Czech Rally Zlin ou le Liepaja Rally pourraient ainsi passer au niveau mondial. De même, des rallyes comme Ypres ou le Var font déjà fantasmer les fans. Il faudra attendre le 19 juin prochain pour en savoir plus. En effet, c’est à cette date-là que la FIA va statuer sur l’avenir du WRC cette année. La piste d’une super saison 2020/2021 est également à l’étude.

En tout cas, Olivier Ciesla a redonné le sourire à de nombreux fans de rallye en Europe :

« Nous étudions toutes les solutions possibles. Nous regardons quelles sont les dates disponibles et combien de temps il faut pour changer de lieu. La logistique est un élément assez limitant pour notre championnat, c’est pour cela que nous regardons les solutions en Europe. Nous devons aussi nous assurer des standards de qualité pour notre championnat. La sécurité est une cible prioritaire et limite un peu les solutions. Cela peut être des épreuves qui ont de l’expérience accumulée en ayant pris part au Championnat d’Europe des Rallyes ERC actuellement ou dans le passé. Cela peut être également des épreuves qui ont déjà été en contact avec nous et que nous observions en tant que candidats potentiels pour le WRC. Bref, des épreuves qui ont une expérience en tant que rallye promotionnel. Nous avons ainsi déjà identifié un certain nombre d’épreuves, et vous ne serez pas surpris que des discussions soient déjà entamées avec certaines d’entre elles pour voir au plus vite ce qu’il est possible de faire. »

Et vous, quel(s) rallye(s) européen(s) aimeriez-vous voir en WRC ?