WRC, Ypres va clôturer la saison 2020 à la place du Japon !

Moment historique pour tous les belges (et nordistes) fans de rallye. La mythique épreuve frontalière, le Rallye d’Ypres, vient d’être confirmée au calendrier ! La course belge va remplacer le Rallye du Japon qui rejoint le clan des « retours maudits » de 2020 où l’on trouve le légendaire Safari au Kenya. La pandémie de COVID-19 fait un malheureux mais aussi un heureux. Rendez-vous fin novembre pour un Season finale à domicile pour Thierry Neuville.

Le Rallye d’Ypres intègre le WRC !

C’est un rêve qui hante les fans belges de rallye depuis des décennies. C’est aujourd’hui une réalité : le Rallye d’Ypres intègre le calendrier du WRC pour la saison 2020. En effet, face aux dernières décisions politiques en matière de restrictions d’entrée sur le territoire nippon ont eu raison de l’épreuve WRC. Pourtant, les organisateurs se montraient encore très confiants il y a quelques jours/semaines. Mais le retour du Japon en WRC ne se fera pas cette année.

Yves Matton, directeur des rallyes à la FIA, exprime sa déception : « Nous sommes très déçus que le Rallye du Japon ne se déroule pas cette année en raison de la pandémie, compte-tenu de tout le travail acharné des autorités japonaises, de la Fédération automobile japonaise et de l’équipe d’organisation. »

A la place du Japon, c’est donc le Rallye d’Ypres qui va clôturer cette drôle de saison 2020 du championnat du monde des rallyes ! Si l’épreuve devait, à la base, se dérouler début octobre, les organisateurs ont volontiers accepté de décaler les dates afin de pouvoir intégrer le calendrier. Le Rallye d’Ypres 2020 se déroulera donc du 19 au 22 novembre. Les épreuves annexes que sont le Ypres Rally Masters et le Ypres Historic Rally font les frais de cette promotion en mondial et sont annulées. Pour les français, sachez qu’une spéciale se déroulera dans l’hexagone, sur la commune de Boeschepe !

Jan Huyghe, organisateur du rallye, est aux anges : « Ce fut un grand honneur de recevoir cette demande et nous nous sommes immédiatement mis au travail ! Nous avons adapté les épreuves spéciales bien connues d’Ypres disputées vendredi et samedi au format et au calendrier du Championnat du Monde. Nous effectuerons les deux jours deux boucles de 5 spéciales. Le dernier jour de course, nous nous rendrons à un autre endroit iconique du sport automobile belge : le circuit de Spa-Francorchamps, avec son mythique Raidillon. La dernière journée comprendra deux spéciales autour du circuit, à Ster et Malmedy, ainsi qu’une spéciale utilisant le circuit de F1. Cette étape servira également de PowerStage. Au total, le parcours du Ypres Rally Belgium comptera environ 300 km à disputer contre la montre. Comme nous organisons maintenant la course en novembre, de nombreuses étapes seront disputées de nuit, ce qui nous vaudra de revivre une tradition du glorieux passé du rallye d’Ypres. »

Voilà une motivation supplémentaire pour Thierry Neuville qui va tout donner pour tenter de sabrer le champagne à domicile … en même temps qu’un premier titre mondial ?

Bien entendu, le calendrier du WRC reste provisoire et devra s’adapter aux diverses décisions politiques en matière de lutte contre le COVID-19. Chaque épreuve de cette fin de saison reste en sursis jusqu’à son départ.