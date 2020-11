Yann Ehrlacher : un Mulhousien champion WTCR, triplé Français !

Il est Français et il s’agit du neveu d’un certain Yvan Muller…Yann Ehrlacher vient de décrocher le titre de champion du monde en WTCR, après après s’être classé sixième de la course 2 courue dimanche dernier (le 15 novembre 2020) sur le tracé espagnol d’Aragon.

Yann Ehrlacher plus jeune champion de l’histoire

Tandis qu’Yvan Muller (Cyan Racing) remportait sa première course de l’année il y a quelques heures, en Aragon, son neveu s’assurait le sacre final, grâce à une sixième place. Tandis que Jean-Karl Vernay assurait le doublé tricolore au volant de son Alfa Romeo. Pour sa part, Yann Ehrlacher (Cyan Racing), natif de la ville de Mulhouse, dans le Haut-Rhin n’est âgé que de 24 ans. Il devient ainsi le plus jeune champion de la catégorie WTCR/WTCC. Un bel exploit qui, espérons-le, en appellera d’autres.

La France domine, sur le toit du monde

Mais pour les tricolores, la fête ne s’arrête pas là. Car au championnat des pilotes, c’est un triplé ! Effectivement, derrière Ehrlacher, Müller devient vice-champion du monde 2020 suivi de Jean-Karl Vernay.