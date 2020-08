24H du Mans : le départ sera donné par Carlos Tavarès

C’est maintenant dans moins de trois semaines que les 24H du Mans 2020 auront lieu. Après un report du à la pandémie du coronavirus. Et depuis quelques secondes, nous connaissons l’identité du « starter » de cette nouvelle édition de la course d’Endurance. En effet, c’est Carlos Tavarès, Président du Groupe PSA, qui lâchera la meute le 19 septembre prochain, à 14H30 précise.

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Carlos Tavares, starter des 24 Heures du Mans 2020, témoigne si il le fallait, du lien crucial qui existe entre notre course et les constructeurs. Les 24 Heures du Mans constituent un formidable laboratoire technologique ainsi qu’un outil de communication international pour les constructeurs. Le Mans leur offre un rayonnement extraordinaire et prépare avec eux la transition énergétique nécessaire. L’histoire de Peugeot et des 24 Heures du Mans est particulièrement riche. Son futur le sera tout autant. Peugeot a laissé sa marque, son empreinte au Mans, de façon victorieuse, avec la 905 puis la 908, deux machines spectaculaires. Je remercie Carlos Tavares pour son implication lors de cette édition particulière, qui symbolise la solidarité, le dynamisme de l’automobile, de la compétition. »

Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA : « Je suis honoré de donner le départ des 24 Heures du Mans 2020. Vous connaissez ma passion pour le sport automobile, ma passion pour l’automobile et ma passion pour la technologie automobile et bien les 24 Heures du Mans, l’épreuve la plus difficile et la plus prestigieuse du monde automobile, constituent l’écrin parfait pour exprimer cette passion. Peugeot a déjà remporté 3 fois les 24 Heures du Mans avec 2 technologies différentes et nous allons nous attaquer de nouveau à la victoire cette fois, avec une technologie hybride. C’est un défi important dans la vie de notre entreprise et tous nos collaborateurs, nos fans sont concentrés sur notre préparation pour réaliser notre retour en endurance en 2022. En préambule à celui-ci, j’ai le privilège de donner ce départ au Mans. Je tiens à remercier l’Automobile Club de l’Ouest et également toutes les équipes, les bénévoles, les passionnés, tout ceux qui ont pu maintenir le cap en ces temps difficiles pour permettre l’organisation de cette épreuve. »