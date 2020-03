Assetto Corsa modifie son event de charité

SRO E-Sports GT Series apporte quelques modifications au programme de l’épreuve de charité sur Assetto Corsa, aujourd’hui 29 mars à 13h30.

Aujourd’hui à partir de 13h30 se déroule une épreuve de charité, sur le jeu vidéo Assetto Corsa Competizione. L’objectif est simple récolter des fonds pour le « Covid-19 Solidarity Response Fund”, afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus qui frappe actuellement le monde.

Si l’évènement est annoncé depuis quelques jours, les organisateurs viennent de changer quelques petites règles. En effet, à la base, 90 participants comprenant des pilotes réels et simracers (gamers professionnels) devaient s’affronter.

Cinq places étaient également ouvertes au public, à gagner en participant à une épreuve de contre-la montre. L’organisation vient tout juste d’élargir ce nombre à 10 pilotes. A savoir que désormais, les 10 meilleurs chronos de ce time attack auront le droit de participer à l’épreuve.

Il ne s’agit pas du seul changement, puisque l’organisation a également revu le planning de l’évènement. Initialement, une simple endurance de deux heures devait se disputer de 14 heures à 16 heures.

Là aussi tout change, puisque deux demi-finales précèderont la manche finale. La première débutera à 14 heures, la seconde à 15h15. Les 20 premiers de chaque manche se qualifieront pour la finale d’une heure, qui débutera pour sa part à 16h50.

Tout ceci peut toutefois être encore modifié, une chose est sûre, le circuit sélectionné sera bien le Temple de la Vitesse de Monza. Un tracé que vous pouvez découvrir en caméra embarquée dans le jeu Assetto Corsa Competizione.

Au volant, Kamil Pawlowski (notamment simracer officiel pour l’équipementier Thrustmaster et finaliste du World’s Fastest Gamer 2) vous emmène dans une Mercedes AMG GT3. Il s’agira de l’une des voitures utilisée lors de l’épreuve.

Au-delà de simplement admirer les trajectoires du Polonais, cette vidéo est aussi l’occasion de vous familiariser avec l’environnement d’Assetto Corsa Competizione. Ou même simplement d’apprendre le circuit de Monza, pour ceux qui n’auraient pas l’occasion de l’arpenter tous les jours. A savoir que c’est cette vue onboard (sans le volant) que Kamil Pawlowski utilisera lors de l’épreuve, de quoi maximiser l’immersion. Découvrez le tour ci-dessous :

Le début de la retransmission de cette course est prévu pour 13h30. Notez que la diffusion ne devrait normalement se faire qu’en anglais. Un récapitulatif des qualifications pour les demi-finales ouvrira le bal, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec les courses.

Vous pourrez suivre l’évènement sur la chaîne YouTube de GT World et la chaîne Twitch de SRO Motorsports Group. L’intégralité des actions est également à suivre en direct sur le Twitter du GT World Challenge Europe. Retrouvez plus d’informations sur le site officiel ici. Rappelons que Assetto Corsa Competizione sera disponible sur consoles le 23 juin prochain.

