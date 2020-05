Burnout Paradise : le paradis du tarmac débarque sur Switch

Burnout Paradise avait déjà fait l’objet d’une version remasterisée, sur consoles Playstation 4 et Xbox One. Pourtant, la Nintendo Switch n’avait pas encore été servie. D’ailleurs, d’une manière générale, cette licence avait souvent boudé les consoles de la firme de Kyoto. Mais cette-fois, c’est la bonne ! La preuve, aussi, que le public s’est élargi sur cette console, plus uniquement cantonnée aux cours d’école et soirées conviviales entre amis.

Burnout Paradise : Remastered, courses folles en vue

Burnout Paradise : Remastered est donc prêt à débuter sur Nintendo Switch. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le concept, il s ‘agit d’un jeu de course typé arcade. Très vaguement proche d’un Need for Speed, s’il fallait le comparer à un autre jeu. Du moins, pour ce côté un peu « bourrin » et les vitesses folles atteintes. Si ce n’est que Burnout est encore plus givré…

Aussi, compte-tenu que le titre en question est édité par Electronic Arts, la surprise des joueurs était d’autant plus grande lors de l’annonce de sa venue sur console hybride. En effet, l’éditeur américain a régulièrement boudé cette console, depuis son lancement. A une ou deux exceptions près. Et bien EA, justement, vient de confirmer la date de sortie de cette version Switch.

Ce sera donc pour le 19 juin prochain. Par ailleurs, une page dédiée aux précommandes est d’ores et déjà active. Place au communiqué officiel, publié voilà quelques jours :