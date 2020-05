Button et Alonso en Indycar, Zak Brown confirme le projet

Bien au-delà d’une simple rumeur, Jenson Button pourrait vraiment faire une ou deux piges en Indycar, à l’avenir. C’est son patron, Zak Brown (Mclaren) qui le dit ! En effet, d’après lui, le champion du monde de Formule 1 2009 a émis le souhait de s’engager avec son équipe dans une épreuve du championnat américain. Et à priori, sans le COVID-19, l’engagement en question aurait déjà été annoncé.

Même chose concernant un autre ex-pilote de F1, Fernando Alonso. En effet, l’Espagnol souhaiterait lui aussi aller au-delà des simples participations à l’Indy 500.

« J’ai parlé avec eux trois » (évoquant, outre Button, Alonso et Jimmie Johnson, également intéressé par l’idée). Tous les trois aiment vraiment les courses d’Indycar et ils souhaitent tous courir. Les trois sont extrêmement compétitifs. Mais avec la limitation d’essais en Indycar cette année [du fait du confinement] je pense que cela sera compliqué à mettre en oeuvre cette année. Car je ne pense pas qu’ils voudraient simplement sauter dans la voiture le vendredi [sans préparation]. Mais je dirais que parmi ces trois pilotes, je ne serais pas surpris d’en voir un ou même les trois, dans une Indycar à un moment donné. Et je pense que ce serait très excitant.

Les choses semblent donc se préciser pour Mclaren et ses champions du monde de F1 (et de NASCAR). Il faut dire qu’une équipe Mclaren avec un duo Button/Alonso en Indycar aurait belle allure. A suivre…

source