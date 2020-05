Charles Leclerc se lance sur Gran Turismo

Charles Leclerc et plus de 10 autres pilotes professionnels participent à une course de simracing organisée par la fédération de l’esport de Monaco, le samedi 23 mai à 18h30.

A l’image d’Esteban Ocon ou Carlos Sainz, Charles Leclerc se lance également sur Gran Turismo. Le pilote Ferrari participe ce samedi 23 mai à 18h30 à une épreuve sur le titre de Polyphony Digital. A ses côtés, sur la grille virtuelle, une dizaine de pilotes professionnels.

Parmi ces derniers, le casting est varié. Pilotes d’endurance, monoplace ou encore NASCAR sont en effet de la partie. Citons entre autres Andrea Pizzitola (Asian Le Mans Series), Loïc Duval (vainqueur des 24 Heures du Mans 2013) pour l’endurance. Mais aussi Théo Pourchaire (FIA F3) du côté de la monoplace. Alors que Michel Disdier « représente » les USA et la NASCAR.

Monaco et Charles Leclerc luttent contre le coronavirus

A l’origine de ce projet se trouve la Fédération de l’Esport de Monaco (MESF). Le rocher pose les deux pieds dans le simracing avec cette compétition. L’événement rentre de le cadre de son initiative Play4Good. Il permet de récolter des fonds pour soutenir le Centre Hospitalier Princesse Grace en ces temps de coronavirus.

Cette action est soutenue par Playstation, Thrustmaster, Playseat, Triple A eSports ou encore Motors Formula Team. L’épreuve débutera samedi 23 mai, à partir de à 18h30, sur le tracé Dragon Trail Littoral . Une phase d’essai, puis une qualification et trois courses se succéderont. Une principale, de 10 tours et deux épreuves « sprint » (Fun Race) de 5 tours chacune. Le tout est commenté en français et anglais, à suivre en direct et gratuitement sur YouTube. Les chaînes de la Fédération Esports de Monaco et de Playstation France sont mobilisées pour l’occasion. Reste désormais à voir si Charles Leclerc sera aussi performant sur ce jeu que lors de ses courses sur F1 2019.