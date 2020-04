La carte grise que l’on connait de plus en plus sous l’appellation « certificat d’immatriculation » est un document assimilable à la carte d’identité de votre véhicule. De ce fait, le titulaire a l’obligation de refaire sa carte grise en cas de perte. Vous êtes dans le cas et ne savez pas comment procéder ? Cet article vous dit tout !

Qui pour refaire la carte grise en cas de perte ?

La première question à laquelle il faut répondre en cas de perte de la carte grise est : qui peut faire la demande d’un duplicata. La réponse est toute simple ! Seuls le propriétaire du véhicule lui-même, un copropriétaire le cas échéant, ou une personne mandatée peuvent faire la demande d’une nouvelle carte grise en cas de perte. Par personne mandatée, entendez une personne physique ou une entreprise spécialisée dans l’accompagnement à la réalisation de duplicata de carte grise. Vous pouvez consulter https://www.nouvellecartegrise.fr/ pour bénéficier d’un accompagnement adéquat. Cette option est envisageable pour les personnes qui n’ont pas le temps de le faire elles-mêmes ou qui trouvent les démarches trop compliquées. Dans tous les cas, elles devront signer un mandat à la personne choisie pour les aider dans les démarches, sans quoi cette dernière ne pourra rien faire. Enfin, si le propriétaire de la carte grise perdue est mineur, seuls un parent ou un tuteur légalement reconnu peuvent mener les démarches pour en refaire une. Mais comment s’y prendre ?

Différentes étapes pour refaire sa carte grise perdue !

Jusqu’à un passé récent, les Français avaient la possibilité de refaire leur carte grise perdue soit en ligne, ou en se présentant dans une préfecture ou une sous-préfecture du territoire (ou en envoyant un courrier à ce service). Désormais toutes ces options sont supprimées et toute la démarche pour refaire une carte grise perdue se fait uniquement en ligne. On peut résumer la procédure en trois étapes :

Apprêter les documents nécessaires ;

Faire sa demande en ligne dans un point numérique si nécessaire ;

Recevoir sa carte à l’adresse indiquée.

Contrairement à ce que l’on peut s’imaginer, on n’a pas besoin d’une déclaration de perte signée par le commissariat ou la gendarmerie pour refaire une carte grise. Cette pièce n’est indispensable que dans le cas d’un vol. En revanche vous aurez besoin d’une pièce justificative de l’identité du propriétaire et de la fiche de contrôle technique en cours de validité si votre véhicule a plus de 4 ans. En plus de ces deux documents, si vous comptez mandater un prestataire pour les démarches, il devra disposer d’un mandat dûment signé par vos soins. Bien entendu, le numéro d’immatriculation du véhicule, ainsi que certaines informations personnelles relatives au titulaire de la carte grise seront également indispensables notamment pour remplir le formulaire. Une fois que tout cela est disponible (les documents en version scannée), vous pouvez accéder à la plateforme du ministère de l’Intérieur pour réaliser votre demande en ligne. Si vous n’avez pas accès à la connexion, vous pouvez vous rendre dans un des nombreux points numériques implantés sur l’ensemble du territoire. Vous pourriez même y bénéficier de l’accompagnement d’un moniteur le cas échéant.

Une fois votre demande effectuée, vous n’avez plus qu’à attendre que la nouvelle carte grise vous soit envoyée à l’adresse indiquée dans votre dossier. Notons que grâce au numéro de suivi qui vous est fourni, vous pouvez suivre l’évolution de votre demande jusqu’à réception du duplicata. Pendant ce temps, vous pourrez utiliser le certificat d’immatriculation provisoire que vous aurez reçu après envoi de votre dossier, pour rouler aisément votre véhicule dans un délai d’un mois.