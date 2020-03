COVID-19 : Ferrari à l’arrêt à Modène et Maranello

Conséquence directe de l’épidémie de coronavirus en Italie, les usines de Ferrari se sont arrêtées de tourner. Et donc, de produire. En effet, tant à Maranello qu’à Modène, les chaînes d’assemblage ont été stoppées, pour une durée d’au moins deux semaines. Une mesure qui fait suite aux récentes consignes gouvernementales mises en place en Italie, précisément dans le but de combattre le fléau.

Le COVID-19 paralyse l’Italie (aussi)

« Dans une période comme celle-ci, ma gratitude va d’abord et avant tout aux femmes et aux hommes de Ferrari qui, avec leur formidable engagement au cours des derniers jours, ont démontré la passion et le dévouement qui définissent notre marque. Avec nos fournisseurs, ils ont assuré la production de la société. Et c’est par respect pour eux, pour leur tranquillité d’esprit et celle de leurs familles que nous avons décidé de cette ligne de conduite. Nos clients et fans sont également au premier plan de nos préoccupations en ce moment, alors que nous nous préparons à un redémarrage solide. Louis Camilleri Président Directeur Général de Ferrari

Pour sa part, l’écurie de Formule 1 a également suspendu ses activités opérationnelles. Toujours en raison de la propagation du COVID-19.

