Dakar 2020 : Cyril Despres au départ copiloté par… Mike Horn !

C’est une sacrée surprise qui a été révélée par RedBull à quelques jours du Dakar 2020 en Arabie Saoudite. Cyril Despres, alors qu’il devait gérer le Red Bull Junior Team, voilà que le français se retrouve à nouveau pilote. Et, en plus, il sera copiloté par Mike Horn, rien que ça ! Le duo inédit pilotera un OT3 SxS dans la catégorie SSV.

Cyril Despres, après la Moto et l’auto, le SSV !

Le Red Bull Junior Team devait engager plusieurs de ses SSV, les OT3 SxS, sur ce Dakar 2020 avec comme « Manager » un certain Cyril Despres. Mais, les plans ont évolué au dernier moment. Le français remplace au pied levé le jeune américain Seth Quintero (17 ans). Cyril Despres passe donc du rôle de coach à celui de pilote. Encore plus fort, voici que le français aura un copilote de renom… un certain Mike Horn ! Engagé sous licence suisse et sous le nom de Michael Horn, l’aventurier va découvrir le rallye-raid de la plus brutale des manières. Un engagement encore plus ahurissant que Mike Horn était encore coincé en plein Arctique il y a moins d’un mois à tel point que sa vie était en danger. Mais, rien n’arrête l’aventurier. Comme il le dit le plus simplement du monde : « Il y a un mois, j’étais coincé dans la glace, et je me dirige maintenant vers Jeddah. »

La star, qui n’a absolument aucune notion de copilotage, découvrira donc ce métier aux côtés d’une référence de la discipline, Cyril Despres. Un duo inédit qui pourrait faire des étincelles, aussi bien positivement que négativement. Le quintuple vainqueur du Dakar se réjouit de cette expérience :

« Nous allons nous amuser sur ce Dakar. L’OT3 est un véhicule tellement amusant à conduire. Je suis impatient de tirer le meilleur parti de ce prototype spécialement construit et de contribuer à son développement futur. Mike n’a jamais lu un GPS ni un road-book et n’est jamais venu dans le désert autrement qu’à pied. Mais, on sait qu’il a des facilités à s’adapter à tout. Comme notre aventure va être super fun, peut-être que sur une demi-étape pas trop compliquée il pourra prendre le volant. On est là pour coacher les jeunes, mais aussi pour se faire plaisir et partager quelque chose d’humain et de fort ensemble. »

Un sacré coup de pub pour RedBull qui met en avant les débuts de son Red Bull Junior Team en Rallye-Raid avec… un pilote très expérimenté associé à une « célébrité » totalement inexpérimentée. Rendez-vous à Qiddiya le 17 janvier prochain pour dresser le bilan de cette folle expérience.