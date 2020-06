Dakar 2021 : les nouveautés présentées.

Ce midi, David Castera tenait une conférence vidéo afin de présenter la prochaine édition du mythique rallye-raid. Covid-19 oblige, tout a été fait par vidéos pré-enregistrées. De nombreux intervenants sont venus apportés de leur pierre à l’édifice. Une conférence dans l’ère du temps qui a présenté les nombreuses nouveautés qui composeront le Dakar 2021. La plus importante sera l’arrivée d’une édition « Classic ». Un rallye de régularité réservé aux véhicules d’avant 2000.

Dakar 2021 : une édition Classic et le plein de nouveautés en Arabie Saoudite !

L’édition 2021 du Dakar restera en Arabie Saoudite. L’épidémie de COVID-19 est passée par là et les envies de traverser la frontière saoudienne se sont envolées. Ainsi, pour la troisième année consécutive, l’épreuve d’ASO restera dans le même pays. Néanmoins, David Castera et son équipe nous promettent un parcours 100% nouveau. Les organisateurs s’engagement même à ne pas reprendre un seul kilomètre vu en 2020 ! Le Rallye partira le 3 janvier de Jeddah avant d’y revenir le 15 janvier.

Le décès de Paulo Gonçalves a visiblement eu un impact sur les décisions d’ASO et les organisateurs ont décidé de renforcer la sécurité pour les motards. Ainsi, l’airbag deviendra obligatoire pour tous les pilotes moto et quad ! De plus, des « slow zones » seront créées afin de forcer les pilotes à ralentir à des endroits dangereux. Afin de miser à nouveau sur l’endurance, mais aussi dans la volonté de sécuriser la course, le nombre de pneus alloués par motard sera divisé en 2 ! En effet, seuls 6 pneus arrières seront disponibles pour l’ensemble de la course. Egalement, il ne sera plus possible de réparer sa moto lors des refuelings. Enfin, un système de « bip » sera instauré pour prévenir les concurrents à l’approche des dangers 2 et 3. Au Dakar 2021, il faudra donc ménager sa monture si l’on veut voir l’arrivée.

Cette année, lors de certaines étapes, le roadbook était remis quelques minutes avant le départ. Cette méthode sera généralisée à partir de 2021. Ainsi, sur les 13 étapes de la 43e édition du Dakar, le roadbook sera distribué aux concurrents de toutes les catégories quelques minutes avant le départ. Un moyen d’éviter « la triche » et de mettre tout le monde au même niveau.

Aussi, les organisateurs veulent attirer un maximum d’engagés. De ce fait, les frais d’inscriptions pour les rookies ont été diminués toutes catégories confondues. Une réduction supplémentaire sera proposée à ceux voulant disputer le Dakar en SSV ou en véhicules « nouvelles énergies » (électrique, hydrogène…). De plus, des facilités d’infrastructures seront mises en place afin de réduire les frais liés aux déplacements avant le départ et après l’arrivée.

Terminons avec la grosse nouveauté de ce Dakar 2021 : le Dakar Classic ! Une première édition qui devrait faire grand bruit. Ce rallye de régularité sera proposé aux voitures et camions d’avant 2000. Le parcours emprunté sera différent de celui des « modernes » mais relativement proche. Ainsi, les étapes seront les mêmes pour toute la caravane du Dakar ! Un bel élan de nostalgique auquel, espérons-le, de nombreux pilotes de l’époque répondront présents.