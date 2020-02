David Schumacher en F3 avec Igor Fraga, chez Charouz

Sur le papier, l’écurie de FIA F3 Charouz a recruté une paie de pilotes attirant la lumière ! En effet, le fils de l’ex-pilote de Formule 1 Ralf Schumacher fait maintenant partie de l’équation. Aperçu en fin de saison dernier en Formule 3 (en Russie), David Schumacher participera donc à l’intégralité de la saison 2020. Il rejoint une autre recrue de choix, Igor Fraga, connu pour ses performances en eSport et notamment sur le jeu Gran Turismo. Notre équipe avait d’ailleurs rencontré le Brésilien lors de notre couverture des Finales Mondiales de GT Sport.

F3 : Schumacher et Fraga reconnaissants

« Je suis heureux et reconnaissant d’aller courir en FIA Formule 3 à temps plein avec Charouz. J’ai piloté lors de deux meetings en fin d’année dernière et c’était une bonne préparation pour la saison à venir. J’ai pu en apprendre davantage au sujet de la voiture, et c’est important car nous n’aurons pas beaucoup d’essais lors des week-ends de course. Je pense pouvoir faire un pas en avant cette saison et j’essaierai de finir aussi haut que possible. » a déclaré Schumacher.

« Je suis impatient de débuter en Formule 3 avec Charouz. Ce sont une discipline compétitive et un environnement très professionnel, puisqu’en y réfléchissant, c’est assez fou de courir en même temps que les courses de F1. Cette année, il s’agira d’apprendre. Bien sûr, l’objectif est toujours de gagner une course, mais je ne sous-estime pas le défi à venir. Je donnerai le meilleur et je travaillerai pour accomplir mes objectifs. » s’est exprimé Fraga.

A noter que le Finlandais Niko Kari complètera le line-up de l’écurie Charouz cette année.